La SemFYC plantea que los trabajadores firmen sus propias bajas por contingencias comunes de hasta tres días, lo que evitaría 2,5 millones de consultas anuales en atención primaria.

Los médicos de familia de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) creen que las autobajas reducirían en dos millones y medio las consultas anuales de bajas laborales y mejorarían la asistencia sanitaria en España. La propuesta, defendida por su portavoz Paulino Cubero, se presentó este martes y busca cambiar quién firma la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Los datos que sustentan el debate son contundentes. Los episodios de bajas por contingencias comunes pasaron de 4,7 millones en 2017 a 8,6 millones en 2024, lo que supone un aumento del 84%. Descontando el crecimiento del empleo, la subida se queda en el 58%, y el coste asociado asciende a 33.000 millones de euros.

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Qué es la DRALE y cómo funcionaría la autobaja

La autobaja es la Declaración Responsable de Ausencia Laboral por Enfermedad, conocida por sus siglas DRALE, que permitiría a los trabajadores firmar su propia baja por contingencias comunes hasta un máximo de tres días. Según la SemFYC, el Ministerio de Sanidad ya propuso hace un año un planteamiento similar.

La organización médica sostiene que, en la mayor parte de los casos, este modelo funciona bien y no genera abusos. Sus portavoces insisten en que no conviene confundir el absentismo laboral con la incapacidad temporal, ya que son fenómenos distintos.

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Según la SemFYC, gran parte del incremento de las cifras de bajas médicas se explica por un cambio en la fiscalización. Desde 2017, y sobre todo desde 2023 con la informatización del sistema, se controlan las bajas de muy corta duración, cuando antes para las ausencias breves bastaba un justificante.

Posiciones de los médicos de familia y de las comunidades autónomas

La SemFYC pide que la firma de las bajas sea compartida entre profesionales sanitarios, y que las Comunidades Autónomas autoricen a los médicos hospitalarios a firmar la incapacidad temporal. Las comunidades tienen bajo su paraguas las competencias en Sanidad.

Cubero explicó que, a lo largo de los años y por comodidad, el trámite de dar las bajas médicas ha recaído en exclusiva en los centros de atención primaria. Denunció que las Comunidades Autónomas no han dado el paso de autorizar a los médicos hospitalarios, aunque en algunos territorios ya se empieza a firmar bajas muy cortas y en determinadas intervenciones menores, donde ya aparece la fecha del alta.

Cubero defendió que, igual que ocurre con las recetas médicas, las bajas deberían compartirse entre profesionales sanitarios. Añadió que los médicos de familia no se excluyen y que, si el paciente está en su consulta, dan la confirmación o el alta cuando lo consideran oportuno, con el objetivo de repartir entre todos la carga burocrática.

Los facultativos lamentan la presión que supone el trámite en la consulta. Según sus portavoces, cada día se ven varias personas en huecos urgentes para hacer los partes de baja, y el problema no es solo el volumen, sino lo que interfiere con la atención a otros pacientes.

La organización cita además una reciente encuesta entre 1.500 facultativos de la SemFYC, en la que se recoge un dato del 87% referido a los facultativos en España, aunque la información disponible no detalla el sentido exacto de esa cifra.

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Impacto en pacientes y medidas que reclaman los médicos

Los médicos de familia reclaman más medios para el INSS y la inspección laboral, y piden incluir a los equipos de salud laboral en el seguimiento de las bajas. Argumentan que son ellos mismos quienes firman las bajas a diario.

Los médicos también verían conveniente incluir a los servicios de prevención de riesgos laborales en esos procesos de seguimiento. Además, proponen potenciar los convenios del INSS con las mutuas para el diagnóstico y el tratamiento de los trabajadores.

Los profesionales que atienden a trabajadores enfermos denuncian que la falta de personal y la saturación del sistema sanitario dificultan la atención. Esa situación también impide programar pruebas hospitalarias con normalidad, según el testimonio de la organización.

Desde la atención primaria reconocen que, en general, se observa un aumento notable en los procesos de baja médica. Frente a otras propuestas planteadas en el debate sobre el incremento de las incapacidades temporales, la SemFYC asegura que hoy por hoy los facultativos no están de acuerdo con el reparto actual de funciones.

Si la propuesta prosperara, la SemFYC estima que se reducirían en dos millones y medio las consultas anuales que ahora se hacen en atención primaria para emitir bajas. La organización lo compara con modelos como los de Reino Unido o Portugal.