Baja del tenista español por dolor abdominal: se perderá el inicio de la temporada de hierba

El tenista español anuncia su decisión de detenerse tras experimentar molestias abdominales,这位年轻选手在红土赛季表现出色，但 ahora debe centrarse en su recuperación antes de la gira de césped.

El tenista español ha comunicado su baja a través de un mensaje en redes sociales en el que informa sobre un dolor en la zona abdominal que, de momento, retrasa su comienzo en la temporada de césped.

Tras valorarlo con especialistas, considera que parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto. La joven promesa llegaba a este momento de la temporada como uno de los tenistas más en forma del circuito; su explosión estos últimos meses ha sido toda una sorpresa y ya algunas opiniones lo situaban como candidato a llegar lejos en los grandes torneos.

Sin embargo, este contratiempo físico le obliga a replantear su calendario y centrarse en una recuperación completa antes de afrontar la gira de hierba, que incluye torneos como el de Queen's Club, Halle y, sobre todo, Wimbledon. El mensaje, breve y directo, ha sido difundido en sus perfiles oficiales y ha generado numerosos mensajes de apoyo de seguidores y compañeros de profesión, que le desean una pronta mejoría.

Aunque no se ha especificado la naturaleza exacta de la molestia, se cree que podría tratarse de una sobrecarga muscular o un problema abdominal que requiere reposo y tratamiento médico. El tenista, conocido por su potente saque y su juego agresivo desde el fondo de la pista, había sumado importantes victorias en la gira de tierra batida y aspiraba a consolidarse en el top del ranking mundial tras sus recientes actuaciones.

Ahora, su prioridad es recuperarse sin prisas y evitar que la lesión se cronifique, lo que le permitiría afrontar con garantías la segunda mitad de la temporada, incluyendo la gira de pista dura en Estados Unidos y los torneos de final de año





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