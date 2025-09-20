Baja de Tipos de Interés y sus Implicaciones: Sectores Beneficiados en Bolsa

Análisis de los sectores que podrían verse favorecidos por la reciente bajada de tipos de interés de la Reserva Federal y las perspectivas de un posible recorte adicional. Se examinan sectores como la construcción, el inmobiliario, servicios públicos, consumo discrecional y tecnología, destacando empresas específicas y sus potenciales de crecimiento.

La Reserva Federal, o Fed, anunció esta semana una reducción de los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en un rango del 4% al 4,25%. Lo que realmente entusiasmó al mercado fue la declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dejó abierta la posibilidad de dos recortes adicionales en lo que resta del año.

En contraste, en la eurozona, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, moderó las expectativas de ver el precio del dinero en el 1,75% (actualmente en el 2%) a corto plazo, aunque el mercado sí anticipa tales movimientos. La disponibilidad de dinero más barato, combinada con una economía que demuestra resiliencia, suele ser un catalizador para los activos de riesgo, especialmente para la Bolsa. Sin embargo, no todos los sectores se benefician por igual; cinco sectores específicos se destacan como los principales ganadores en este escenario económico propicio. El sector de la construcción, tanto en su vertiente concesional como en la de infraestructuras, se beneficia significativamente del aumento del gasto por parte de empresas e instituciones, impulsado por la disminución del coste de la financiación. A esto se suma, en el contexto europeo, el ambicioso plan de inversión de Alemania, que incluye un incremento del déficit, abriendo la puerta a que otros países de la eurozona sigan un camino similar. La gestora BDL Capital ha apostado fuertemente por este sector desde el inicio del año, asignándole un 15% de sus carteras. En su opinión, la construcción es la gran beneficiada por la bajada de los tipos de interés. Entre sus participaciones se encuentran las empresas francesas Eiffage y Vinci. En España, Sacyr destaca como la cotizada con mayor descuento respecto a su precio objetivo, con un 20,1%. Los analistas consideran que la transformación de Sacyr hacia un modelo más concesional aún no se ha reflejado completamente en su valoración, ya que las concesiones en infraestructuras representan el 52% de su ebitda, mientras que la construcción aporta el 8%. Andrés Allende, gestor de AandG, sugiere invertir en Golar, especializada en infraestructuras marinas para gas natural licuado y cotiza en el Nasdaq, argumentando que puede aprovechar un menor coste de la deuda y una mayor facilidad para financiar grandes proyectos. Por otro lado, Singular Bank recomienda Lennar, el segundo mayor constructor de viviendas en Estados Unidos. El sector inmobiliario también tiende a experimentar un repunte en Bolsa, ya que el acceso a la financiación para la compra de propiedades se vuelve más atractivo, incrementando la demanda de inmuebles. Los inversores deben prestar atención a la evolución del euríbor, el principal índice hipotecario. La Socimi Colonial es una de las más mencionadas por los expertos, debido a su potencial de crecimiento medio del 33,1% y su rentabilidad por dividendo superior al 5%. Bankinter destaca que Colonial posee la cartera de oficinas de mayor calidad en Europa, ubicada en zonas prime con escasez de oferta, lo que le permite mantener altos niveles de ocupación (95%) y aumentar las rentas por encima de la inflación (2%). Las empresas de servicios públicos, como las eléctricas y las gasistas, suelen tener niveles significativos de deuda, por lo que una reducción en el precio del dinero les proporciona un alivio financiero, y a la vez, pueden mejorar sus dividendos, un factor muy atractivo para los inversores. Enagás y Redeia son las dos energéticas que podrían generar mayor rentabilidad en la Bolsa española, según las estimaciones de los analistas. Ángel Pérez, de Renta 4, considera que las acciones de Enagás tienen potencial de crecimiento a medida que se resuelven factores de incertidumbre como los arbitrajes, la regulación del gas en España y el negocio del hidrógeno. Pérez prevé una mejora en la cotización de Enagás, acercándola a su valor intrínseco. Por su parte, Redeia ha reafirmado sus objetivos para el año, encaminándose hacia una mejora en los ingresos en el próximo periodo regulatorio 2026-2031, según Aránzazu Bueno, de Bankinter. Los inversores esperan a finales de año, cuando la autoridad de Competencia dará a conocer los parámetros definitivos de la regulación, lo que permitirá a Redeia actualizar su plan estratégico. Fuera de España, las empresas Engi, E.on y Centrica son consideradas opciones atractivas. El consumo discrecional se ve beneficiado por la reducción del coste del endeudamiento, que impulsa el gasto de los consumidores. Las empresas de este sector, que ofrecen bienes y servicios no esenciales, como viajes o artículos de lujo, entran en el radar de los inversores. BDL Capital se centra en España, con Puig, que, a pesar de cotizar por debajo de su precio de salida a Bolsa, confía en la gestión familiar de la empresa, sus perspectivas de expansión en Europa, Estados Unidos y China, y su diversificación en cosmética y maquillaje. El sector del lujo, con valoraciones atractivas, se beneficia de un euro fuerte. Joaquín Robles, de Banco Big, centra su atención en Estados Unidos, en empresas como Amazon, Nike y Starbucks. Finalmente, la tecnología se presenta como otro sector clave a considerar





