Bain Capital obtiene ganancias récord de más de 70000 millones de dólares con Kioxia, la empresa de chips más valiosa de Japón

La venta de Kioxia, antigua memoria de Toshiba, se convierte en una de las operaciones de capital riesgo más exitosas de la historia, con rentabilidades cercanas a 20 veces la inversión y un impacto en el panorama corporativo japonés.

Kioxia Holdings, anteriormente conocida como Toshiba Memory, se ha consolidado como una de las empresas más valiosas de Japón tras un espectacular repunte en el precio de sus acciones que supera el 5000% desde su debut bursátil en 2024.

Esta transformación ha permitido a Bain Capital, que adquirió la compañía en 2018 a través de un consorcio que incluía a SK Hynix, embolsarse potencialmente más de 15000 millones de dólares en beneficios, lo que representa una rentabilidad cercana a 20 veces la inversión inicial. El fabricante de chips de memoria ha experimentado un crecimiento del 700% en el último año, alcanzando una valoración superior a los 51 billones de yenes (unos 318000 millones de dólares), superando a gigantes como Toyota y SoftBank, y posicionándose como la acción con mejor rendimiento en el índice MSCI World por segundo año consecutivo.

Aunque Bain ya ha desinvertido la mayor parte de su participación, aún mantiene alrededor del 18% a través del consorcio, por lo que los beneficios potenciales totales podrían superar los 70000 millones de dólares, una cifra que la sitúa entre las operaciones de capital riesgo más lucrativas de la historia, comparable a la compra de Dell por Silver Lake o las ganancias de 3G con Burger King. Este éxito refleja la estrategia de Bain en Japón tras dos décadas de presencia y alimenta el debate sobre el papel del capital privado en la revitalización empresarial japonesa, algo que preocupa al gobierno por la magnitud de las ganancias y la posible reacción política.

La venta de Toshiba Memory nació de un escándalo contable que forzó a Toshiba a desprenderse de su activo más valioso. Bain diseñó la operación para complacer al gobierno japonés y superar a competidores como KKR, Western Digital, Broadcom y Foxconn, incorporando además a clientes estratégicos como Apple y aceptando un menor retorno para SK Hynix con el fin de evitar que un rival se hiciera con el control.

El sector de semiconductores, cíclico y de intensivo en capital, vive un momento de demanda excepcional impulsada por la inteligencia artificial, lo que ha multiplicado el valor de Kioxia y también impulsado a Dell, cuya venta de VMware generó ganancias extraordinarias para Silver Lake. Aunque operaciones como la de Lime Rock Partners han ofrecido rentabilidades mucho mayores, la magnitud absoluta de lo ganado por Bain es inusual en transacciones de tal escala.

Este caso podría acelerar el desarrollo de una industria nacional de capital privado en Japón, compitiendo por activos corporativos atractivos, mientras el sector observa con atención el equilibrio entre los altos retornos y los riesgos de una posible reacción reguladora en un país que históricamente ha sido cauteloso con el capital extranjero





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