Bain Capital obtiene beneficios récord con la inversión en Kioxia

Bain Capital podría embolsarse más de 15.000 millones de dólares en beneficios con la compra de Kioxia en 2018, una de las operaciones de capital riesgo más lucrativas de la historia.

Bain Capital ha cerrado una de las operaciones de capital riesgo más lucrativas de la historia tras la compra de Kioxia Holdings, el fabricante de chips de memoria que adquirió en 2018 cuando era Toshiba Memory.

La empresa, que ha experimentado un repunte del precio de su acción de más del 5.000% desde su debut en Bolsa en 2024, se ha convertido en una de las empresas más valiosas de Japón, con un valor superior a los 51 billones de yenes (318.000 millones de dólares), superando a gigantes como Toyota y SoftBank. Bain Capital podría embolsarse más de 15.000 millones de dólares en beneficios con esta inversión, lo que representa una rentabilidad cercana a 20 veces la inversión inicial.

Este rendimiento excepcional incluye unas ganancias extraordinarias de más de 8.000 millones de dólares para el duodécimo fondo insignia de capital privado de la firma estadounidense. Kioxia también se encamina a ser la acción con mejor rendimiento en el índice MSCI World por segundo año consecutivo, registrando un crecimiento del 700% en el último año.

El consorcio liderado por Bain, que incluye al fabricante surcoreano de chips SK Hynix, aún posee alrededor del 18% de la compañía, y el beneficio bruto total de la operación para el consorcio podría superar los 70.000 millones de dólares, una cifra que sigue aumentando según los cálculos del mercado. Esta operación ya ha superado los 14.000 millones de dólares que los fondos de Blackstone obtuvieron con Hilton Hotels, y se sitúa en un rango similar al de la compra de Dell por parte de Silver Lake en 2013 y las ganancias de 3G con Burger King.

Silver Lake, por ejemplo, ha obtenido una rentabilidad de más de 18 veces los 1.800 millones de dólares invertidos en Dell, gracias a que las acciones de Dell casi se triplicaron el año pasado debido a la demanda de inteligencia artificial, y a la venta de VMware por 92.000 millones de dólares, lo que generó una ganancia extraordinaria de casi 10.000 millones de dólares para sus inversores. Sin embargo, algunas inversiones han generado rendimientos aún mayores, como Lime Rock Partners, que obtuvo una rentabilidad estimada de 79 veces la inversión inicial al vender un negocio de fracking a Occidental Petroleum, aunque con inversiones iniciales mucho menores.

La magnitud de las ganancias de Bain demuestra el éxito del fondo tras 20 años en Japón, pero también representa un riesgo potencial para un sector que disfruta de un inusual período de apoyo político. El capital privado y los inversores activistas se han considerado como una vía para revitalizar el sector empresarial japonés, impulsando así la rentabilidad y el mercado bursátil, y fomentando la inversión de la población envejecida del país.

No obstante, los directivos de Bain intentan restar importancia a la magnitud de sus ganancias, ante la preocupación de que el gobierno japonés pueda tomar medidas que limiten estas inversiones. La operación de compra de Kioxia en 2018 fue la mayor operación de capital privado en Asia hasta ese momento. Toshiba, inventora de la memoria flash NAND en la década de 1980, se vio obligada a vender su activo más valioso tras un escándalo contable.

Al cierre de la operación, Toshiba -ahora propiedad de la firma japonesa de capital privado JIP, que también está obteniendo grandes beneficios- y otra empresa japonesa controlaban una escasa mayoría del negocio. La operación se diseñó cuidadosamente para mantener contento al gobierno japonés y superar las ofertas rivales de KKR y Western Digital, Broadcom y la taiwanesa Foxconn. Bain también se protegió al incorporar clientes como Apple al consorcio.

Según fuentes cercanas al asunto, SK Hynix aceptó una menor rentabilidad por su participación accionarial para evitar que Kioxia fuera adquirida por un rival. Aunque el capital riesgo recurre a operaciones de gran envergadura para compensar los fracasos, el capital privado prefiere rendimientos más estables. Una rentabilidad superior a 15 veces la inversión en una operación de tal magnitud es muy poco habitual.

El éxito de Bain en Japón podría acelerar el deseo político de impulsar una industria nacional de capital privado capaz de competir a gran escala por los activos corporativos más atractivos del país





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