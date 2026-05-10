Bagnaia cae en Le Mans y no puede completar podio histórico en Ducati

Pecco Bagnaia y Marc Márquez volvieron a ser los líderes en la clasificación del Gran Premio de Le Mans, pero la temporada de Ducati se Torció rápidamente cuando Bagnaia cayó en la 'sprint' y tuvo que retirarse de la carrera larga. El piloto catalán necesita una victoria para igualar el récord del equipo en Le Mans y ha desperdiciado una gran oportunidad de hacer historia en su intento por lograr el podio en 10 pruebas consecutivas.

El fin de semana comenzó genial para Ducati , con Pecco Bagnaia y Marc Márquez en los primeros y segundos puestos de la clasificación para el Gran Premio de Le Mans.

Sin embargo, la situación se tornó rápidamente cuando Bagnaia cayó en una manifestación en la vuelta 16 y tuvo que retirarse de la carrera larga. Además, Bagnaia desperdició una gran oportunidad de hacer historia en Le Mans, después de firmar un gran fin de semana en la clasificación y sin haber logrado el podio en ninguna de las 10 últimas grandes pruebas. Ducati sigue luchando para encontrar su forma y superar a Aprilia en esta temporada atípica





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