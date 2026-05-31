Bad Bunny regresa a Madrid con un concierto emotivo y lleno de sorpresas

El artista puertorriqueño inauguró su residencia en el Riyadh Air Metropolitano con la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', presentando su nuevo álbum y repasando sus mayores éxitos. La noche estuvo llena de celebridades y sorpresas, incluyendo la aparición de Myke Towers como invitado sorpresa.

Bad Bunny regresó a Madrid con un esperado concierto tras años de ausencia, inaugurando su residencia en el Riyadh Air Metropolitano con la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Durante casi tres horas, el puertorriqueño repasó sus mayores éxitos y presentó su nuevo álbum, acompañado de su icónica 'Casita', un segundo escenario que recrea una vivienda puertorriqueña. La noche contó con la presencia de celebridades como Ana de Armas, Ester Expósito y Kylian Mbappé. Myke Towers se unió como invitado sorpresa para interpretar 'Adivino'. El evento culminó entre fuegos artificiales y ovaciones, prometiendo más sorpresas en los próximos conciertos





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