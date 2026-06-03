Bad Bunny modifica la selección de invitados a 'La Casita' tras críticas de elitismo

Ante las acusaciones de elitismo y discriminación por los perfiles seleccionados para 'La Casita', Bad Bunny ajusta los criterios para incluir a seguidores menos mediáticos.

Bad Bunny está en el ojo del huracán por su iniciativa ' La Casita ', un espacio dentro de sus conciertos donde el cantante invita a algunos asistentes a subir al escenario y compartir unos momentos de baile y cercanía.

Sin embargo, lo que nació como una idea para acercarse a sus fans y romper barreras, pronto se convirtió en foco de críticas. Desde los primeros shows en Madrid, los seguidores señalaron que los invitados no eran precisamente anónimos, sino famosos, influencers y personas que cumplían con estrictos cánones de belleza: cuerpos delgados, rostros perfectos y una estética muy cuidada.

Las redes sociales se llenaron de quejas sobre un supuesto elitismo, acusando al cantante de discriminar a quienes no encajaban en esos parámetros. Voces feministas también se sumaron, denunciando que se perpetuaban estándares irreales y excluyentes. La polémica creció tanto que opacó la música y el espectáculo, convirtiéndose en el tema más comentado entre los fans del puertorriqueño.

El concepto de 'La Casita' estaba inspirado en las típicas casas de campo de Puerto Rico, con la intención de crear un ambiente inclusivo y auténtico. Sin embargo, en la práctica, la selección de los afortunados que subían al escenario parecía responder a criterios muy distintos. Según testigos, los elegidos eran mayoritariamente mujeres jóvenes, con cuerpos esculturales y atuendos casual pero atractivos. Los hombres, también atléticos y estilosos.

Rara vez se veía a personas con sobrepeso, mayores o que no se ajustaran al canon de belleza convencional. Esto generó una sensación de exclusión entre muchos seguidores, que se sintieron ignorados y relegados. Inés Hernand, conocida figura mediática, comentó que muchos de esos famosos viven de ser invitados a eventos, y que la iniciativa debería priorizar a los verdaderos fans. La presión en redes fue tal que el equipo de Bad Bunny decidió actuar.

Ante la oleada de críticas, la producción del cantante ha comenzado a modificar sus criterios de selección. Jeremy Villanueva, uno de los colaboradores más cercanos de Benito, es el encargado, junto con los miembros de seguridad, de elegir a los invitados. Tras las quejas, han empezado a buscar perfiles menos mediáticos y más variados.

En el concierto de este martes, ya se vio a seguidores anónimos que no eran modelos ni figuras públicas, lo que fue bien recibido por el público. Sin embargo, la puerta no está cerrada a los famosos, pues su presencia sigue aportando un toque aspiracional que muchos fans desean. La intención es mantener un equilibrio y demostrar que 'La Casita' es realmente para todos.

Bad Bunny, consciente de su influencia, parece empeñado en que esta experiencia no se vea empañada por la polémica. Queda por ver si estos cambios serán suficientes para calmar los ánimos y devolver la ilusión a sus seguidores, que sueñan con perrear a su lado ante 60.000 personas





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