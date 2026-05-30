Bad Bunny inicia su residencia en Madrid con un espectáculo salsero y emotivo

Bad Bunny arrancó anoche su serie de diez conciertos en el Metropolitano de Madrid, combinando salsa, reguetón y mensajes emotivos ante 60.000 asistentes.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny , cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, inició su esperada residencia de diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid como parte de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

El arranque fue un espectáculo multidimensional planeado al detalle, con una producción impecable y una energía desbordante que se sintió desde el primer acorde. El estadio, con capacidad para 60.000 personas, se llenó de fanáticos ansiosos por presenciar este evento histórico, que además marca la primera vez que el artista realiza una serie tan larga en un mismo lugar fuera de Puerto Rico.

La noche comenzó con un vídeo introductorio donde la actriz Barbara Lennie, según se cree, acompañaba a un niño que invocaba el regreso del Conejito Malo a España. Acto seguido, Bad Bunny apareció en el escenario principal, vestido con un elegante traje blanco, y observó en silencio a la multitud durante unos segundos, generando una ovación ensordecedora. El repertorio combinó temas de su último álbum, ganador del Grammy al Mejor Álbum del Año, con éxitos anteriores.

Canciones como La Mudanza, Callaíta y Pitorro de coco resonaron con fuerza, esta última acompañada por un emotivo guiño del guitarrista al tema Entre dos aguas de Paco de Lucía. La salsa fue protagonista en el primer tramo, con la participación de la orquesta puertorriqueña Los Sobrinos, que con 16 miembros entre percusión, teclados, contrabajo, vientos y coros, crearon una atmósfera festiva.

Bad Bunny animó al público a bailar sin miedo y a disfrutar las cosas pequeñas de la vida, un mensaje que se repitió a lo largo de la noche. La interpretación de WELTiTA, junto a la cantante Chuwi, y Turista mostraron la versatilidad del artista, mientras que Baile inolvidable provocó una respuesta masiva del público, que coreó el nombre del cantante.

El momento culminante fue un tramo salsero que incluyó Nuevayol, con un cuerpo de baile y solos de teclado, que desató la euforia colectiva. Tras un breve intermedio en el que se proyectaron dibujos animados del sapo concho y se hicieron referencias humorísticas a la gastronomía madrileña, como el cocido, los huevos rotos y las orejas a la plancha, Bad Bunny reapareció en su famosa Casita para continuar con el reguetón.

Allí interpretó Velda, Tití me preguntó y Neverita, alternando entre ritmos urbanos y electrónicos. Durante esta parte, el artista interactuó con celebridades presentes, como Esther Expósito, Ana de Armas, María León y los futbolistas Álvaro Carreras e Isi Palazón. Un momento inusual ocurrió cuando el concierto se detuvo y Bad Bunny se acercó a las primeras filas para saludar y abrazar a los seguidores durante diez minutos, un gesto que fue muy aplaudido.

El show, con entradas que oscilaron entre los 80 y los 500 euros, demostró por qué Bad Bunny es una de las estrellas más importantes del momento, combinando música, folclor y una conexión genuina con su audiencia





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