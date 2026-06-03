Bad Bunny inicia su esperada gira europea en Barcelona con un espectáculo que reunirá a medio millón de fans en España

El puertorriqueño Bad Bunny ha dado inicio a su 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' con dos conciertos en Barcelona, marcando su regreso a España tras más de siete años. La gira continuará con diez fechas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde se espera que interprete éxitos de su último álbum y sus canciones más emblemáticas, con posible aparición de artistas invitados.

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha dado el pistoletazo de salida a su highly anticipated gira europea , eligiendo Barcelona para inaugurar el ' Debí Tirar Más Fotos World Tour '.

Esta serie de conciertos marca su regreso a España después de más de siete años sin actuar en el país, generando una gran expectación entre sus seguidores. Los dos primeros shows en la ciudad condal han sido el comienzo de una extensa serie que incluye otros diez espectáculos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, con fechas programadas para los días 30 y 31 de mayo, así como el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

En total, se espera que sus presentaciones en España reúnan a más de medio millón de fans, todos ellos deseosos de escuchar y bailar sus grandes éxitos. El setlist de la gira se centra principalmente en las canciones de su último álbum, que lleva el mismo nombre que la gira, 'Debí Tirar Más Fotos'.

Sin embargo, el 'Conejo Malo' también interpretará sobre el escenario otros de sus temas más exitosos y emblemáticos, como 'Tití me preguntó', 'DÁKITI' o 'Safaera'. Es importante recordar que esta lista no es definitiva y que cada concierto promete ser único, con posibles sorpresas y la aparición de artistas invitados especiales. En los conciertos de Barcelona ya se han visto colaboraciones como 'La Santa' y 'Triste' junto a Bryan Myers, además de la presencia de Bad Gyal como artista invitada.

En las primeras fechas de Madrid también se han confirmado colaboraciones. El 30 de mayo, Bad Bunny interpretó 'ADIVINO' junto a Myke Towers. El 2 de junio, presentó 'FINA' con Young Miko.

Además, en otras paradas de la gira europea, como en Portugal, han sonado temas como 'Estamos Bien' e 'Ignorantes' junto a Sech. La diversidad del repertorio y la inclusión de invitados especiales hacen que cada concierto sea una experiencia distinta, manteniendo a la audiencia en vilo sobre qué sorpresas preparará el artista para cada ciudad.

La expectación es máxima, y los fans agotan entradas en cada presentación, demostrando el estatus de Bad Bunny como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel mundial





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