Bad Bunny asombra en la Met Gala 2026 con un look de anciano hiperrealista

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha robado la atención en la Met Gala 2026 con una transformación que lo ha convertido en un anciano de 50 años más de su edad real, utilizando maquillaje prostético y un diseño de Zara inspirado en la exposición Costume Art del Met.

Bad Bunny ha causado sensación en la Met Gala 2026 con una transformación impactante que lo ha convertido en un anciano de 50 años más de su edad real.

El artista puertorriqueño, ganador del Grammy al álbum del año, ha asistido una vez más a este evento icónico de la moda, pero esta vez con un look que ha dejado a todos boquiabiertos. Utilizando maquillaje prostético, una peluca canosa y un bastón, Bad Bunny ha logrado un efecto hiperrealista que ha sido posible gracias al talento del maquillador Mike Marino, conocido por sus colaboraciones con Heidi Klum en sus famosos disfraces de Halloween.

Marino ha esculpido manualmente cada arruga y mancha de vejez en el rostro del artista, creando una visión futurista de cómo podría lucir Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, dentro de casi medio siglo. La inspiración detrás de este look parece estar en la exposición Costume Art del Met, que explora el cuerpo vestido como una forma de arte encarnada y que se inaugurará el próximo 10 de mayo, permaneciendo hasta el 10 de enero de 2027.

Según Vogue, la exposición aborda el miedo a la mortalidad y cómo la industria de la moda, tradicionalmente enfocada en la juventud, ha ignorado el cuerpo envejecido. Bad Bunny ha complementado su rostro envejecido con un elegante esmoquin negro diseñado en colaboración con Zara, similar al que lució en la Super Bowl.

Sin embargo, en lugar de una corbata tradicional, ha optado por un lazo gigante en el cuello, una referencia al vestido Bustle de 1947 del diseñador Charles James, que forma parte de la colección permanente del Costume Institute. El artista es conocido por imbuir sus atuendos de significado, como cuando actuó en la Super Bowl con una camiseta puertorriqueña con el número 64 en honor a su difunto tío Cutito, nacido en 1964.

En la Met Gala 2026, Bad Bunny ha dejado que su rostro hable por sí solo, demostrando que el arte y el talento no tienen edad. Este look no solo ha sido un tributo a la moda, sino también una reflexión sobre el paso del tiempo y la aceptación del envejecimiento. Artículo original publicado por Vanity Fair US





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