Bad Bunny, Amy Poehler y Sabrina Carpenter encabezan la temporada 51 de 'Saturday Night Live'

NBC anuncia los primeros presentadores y artistas musicales para la temporada 51 de 'Saturday Night Live', con Bad Bunny, Amy Poehler y Sabrina Carpenter liderando el elenco. Detalles sobre las fechas, invitados y expectativas de la nueva temporada.

NBC ha desvelado los nombres de los primeros tres presentadores y artistas musicales que darán inicio a la esperada temporada 51 de “ Saturday Night Live ”. La emblemática comedia de sketches de NBC, conocida por sus irreverentes parodias y momentos memorables, dará el pistoletazo de salida el 4 de octubre con el carismático Bad Bunny asumiendo el rol de presentador principal.

Este no será el primer encuentro del aclamado artista con el programa, ya que previamente demostró su versatilidad al desempeñar el doble papel de presentador y artista musical en octubre de 2023, además de participar como invitado musical en dos ocasiones anteriores, una en 2021 y otra en mayo de este mismo año. El anuncio llega tras la exitosa residencia extendida de Bad Bunny en su natal Puerto Rico, culminada con un espectacular concierto final este fin de semana. Este evento, transmitido en vivo a través de plataformas como Amazon Prime, Twitch y la aplicación Amazon Music el 20 de septiembre, demostró una vez más el magnetismo del artista y la creciente expectación por su próxima gira mundial, prevista para finales de este otoño. La anticipación es palpable, y los fanáticos esperan con ansias presenciar las nuevas propuestas del cantante. \El segundo episodio de la temporada, programado para el 11 de octubre, traerá de vuelta a una figura muy querida por los seguidores de “SNL”: Amy Poehler. La talentosa actriz, quien formó parte del elenco de “Saturday Night Live” entre 2001 y 2008, y que se destacó por su papel como presentadora de “Weekend Update”, tomará las riendas como presentadora principal. La acompañará Role Model, un artista musical que promete cautivar al público con su estilo único. Poehler ya cuenta con experiencia como presentadora del programa, habiendo conducido dos episodios desde que dejó el elenco, uno en 2010 y otro en 2015, en compañía de su colega de “Weekend Update”, Tina Fey. Además, ha realizado una decena de apariciones especiales a lo largo de los años, consolidando su vínculo con el programa y con sus seguidores. Este regreso es motivo de celebración para los fanáticos, quienes recuerdan con cariño sus icónicas interpretaciones y su inconfundible humor. \Finalmente, el 18 de octubre, la talentosa Sabrina Carpenter se unirá a la fiesta, asumiendo el doble papel de presentadora y artista musical. La joven cantante, conocida por su éxito “Espresso”, ya demostró su talento en “SNL” como invitada musical en mayo del año pasado, y también participó en algunos cameos en un episodio a principios de este año, además de ser parte del especial “SNL50: The Anniversary Special”. Este nombramiento marca un momento significativo en la trayectoria de Carpenter y anticipa una presentación llena de energía y creatividad. La noticia de estos presentadores y artistas musicales llega en un momento de cambios para “Saturday Night Live”. Las últimas semanas han estado marcadas por anuncios de salidas de algunos miembros del elenco principal, así como por la incorporación de nuevas caras que prometen aportar frescura y nuevas perspectivas a la longeva comedia de sketches. La temporada 51 se perfila como un emocionante capítulo en la historia de “SNL”, con una combinación de rostros familiares y nuevas promesas que seguramente deleitarán a la audiencia





