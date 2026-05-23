Bad Bunny actúa en Estadi Olímpic para su gira por España

Bad Bunny ha regresado a Barcelona después de siete años para presentar su gira por España en el Estadi Olímpic. Durante el concierto, ha interpretado temas de su nuevo álbum 'Debí tirar más fotos' y se ha unido a invitados VIP, mostrando una evolución musical con una orquesta que combina viento y percusión.

Siete años después, Bad Bunny ha regresado a Barcelona y actuó en el Estadi Olímpic frente a 59.000 personas, presentando su gira por España con más de 600.000 seguidores en 12 conciertos.

Durante el concierto, interpretó temas de su nuevo álbum 'Debí tirar más fotos' y se unió a invitados VIP. Tras Barcelona, Bad Bunny presentará en Madrid y otras ciudades europeas hasta julio. Bad Bunny ha mostrado una evolución musical con una orquesta que combina viento y percusión y ha interpretado éxitos como 'Callaíta', 'Pitorro de coco' y 'Yo perreo sola'.

El concierto tuvo lugar en un estadio abarrotado por 59.000 personas, en un evento que presagiaba lo que estaba por llegar y en el que Bad Bunny ha demostrado ser el fenómeno musical del año en la ciudad de Barcelon





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