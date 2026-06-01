Backrooms: la película independiente de un youtuber de 20 años que arrasa en taquilla

La cinta independiente 'Backrooms', dirigida por el youtuber Kane Persons de 20 años, recaudó 81 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Inspirada en una creepypasta de internet, la película de terror sobre un espacio liminal ha conectado con el público joven y se perfila como el inicio de una franquicia.

El fenómeno de Backrooms : cómo una imagen de internet se convirtió en la película independiente más taquillera del año El cine independiente ha encontrado un nuevo campeón en la figura de Kane Persons , un joven de apenas 20 años que, con su ópera prima Backrooms , ha logrado recaudar más de 81 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, y 118 millones a nivel global.

La película, distribuida por el sello A24, es un ejemplo claro de cómo las narrativas nacidas en el entorno digital pueden trascender a la gran pantalla sin necesidad de grandes presupuestos ni estrellas de Hollywood. Persons, conocido previamente por sus cortometrajes en YouTube, ha capitalizado el fenómeno de las creepypastas, esas historias de terror que circulan en foros y redes sociales, para crear un relato que conecta con la Generación Z y los millennials.

El origen de Backrooms se remonta a mayo de 2019, cuando un usuario anónimo publicó en la sección /x/ de 4chan una imagen de una oficina vacía, con paredes amarillas, alfombra y lámparas fluorescentes, pidiendo que compartieran imágenes inquietantes o que se sintieran fuera de lugar. Acompañando la foto, el usuario describió un espacio de seiscientos millones de kilómetros cuadrados de habitaciones vacías segmentadas aleatoriamente, un lugar al que se puede acceder cuando uno atraviesa fuera de la realidad en los lugares incorrectos.

Esa imagen y descripción dieron vida al concepto de los backrooms, que se popularizó como un espacio liminal, un horror que nace de la familiaridad distorsionada. La película sigue a Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un dueño de una mueblería que, al explorar el sótano de su tienda, descubre un destello de luz en la pared y, al atravesarla, se encuentra con un vasto laberinto extradimensional lleno de habitaciones vacías y figuras humanoides que lo acechan.

Su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, preocupada por su paciente, decide visitar la mueblería para verificar si las historias que Clark le ha contado son ciertas. La trama se inspira en los glitches de los videojuegos y en el folclore digital, ofreciendo una experiencia que rompe con las convenciones del cine de terror tradicional.

Persons ya había experimentado con este universo en un cortometraje de estilo found footage que publicó en YouTube en enero de 2022, titulado The Backrooms (Found Footage), el cual acumuló más de 80 millones de visualizaciones hasta mayo de 2026. Ese éxito virtual le permitió conseguir financiamiento para el largometraje, que contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, una cifra modesta para los estándares de Hollywood pero suficiente para materializar una visión única.

La respuesta del público ha sido tan abrumadora que, según Variety, Persons ya planea expandir Backrooms en una franquicia con varias secuelas. El éxito de Backrooms no es un caso aislado en 2026. Otras películas como Obsession, también dirigida por un youtuber de la Generación Z, han demostrado que el público joven busca historias que resuenen con su cultura digital, lejos de los grandes estudios y las estrellas consagradas.

La cinta de Persons ha sido elogiada por su capacidad para generar inquietud a través de espacios liminales, un concepto que incluso fue analizado por el programa documental Monstrum de PBS, en un episodio titulado Lost in the Backrooms: Exploring the Internet's Creepiest Liminal Space. Este tipo de horror, conocido como horror liminal, se caracteriza por mostrar lugares que parecen reales pero que resultan perturbadores, como si se hubiera cruzado un umbral hacia una realidad alternativa.

Backrooms no solo ha conquistado la taquilla, sino que ha redefinido la forma en que las historias de internet pueden convertirse en éxitos cinematográficos, demostrando que el talento y la creatividad pueden surgir de cualquier rincón de la red. Con 81 millones de dólares en su primer fin de semana, está claro que el público ha abrazado esta nueva forma de contar historias, y que Kane Persons se ha convertido en un nombre a seguir en la industria del cine





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