Bárcenas relata ante la justicia el entramado del operativo Kitchen y el espionaje a su familia

El extesorero del Partido Popular declara en el juicio sobre la operación Kitchen, detallando el papel de su chófer como confidente policial y las presiones sufridas en prisión tras señalar la financiación irregular del partido.

El extesorero del Partido Popular , Luis Bárcenas , ha comparecido esta semana en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicado dentro del caso Kitchen, la trama parapolicial diseñada, presuntamente, para sustraer información sensible y comprometedora sobre la financiación irregular de su antigua formación política .

Durante su extensa declaración, Bárcenas ha ofrecido detalles pormenorizados sobre cómo se articuló el espionaje a su entorno familiar, poniendo el foco especialmente en el papel desempeñado por su antiguo conductor, Sergio Ríos. Según el testimonio del exdirigente, Ríos fue una pieza clave en el engranaje del operativo, actuando como confidente de la brigada política del Ministerio del Interior. Bárcenas ha relatado cómo el chófer, quien fue recomendado por un jefe de seguridad del Partido Popular, gozaba de una confianza total, permitiéndole acceder a dispositivos móviles, tabletas y documentos privados que fueron posteriormente entregados a comisarios vinculados a la red de espionaje. La narración de Bárcenas no solo se ha limitado a los dispositivos electrónicos, sino que ha abordado el traslado de decenas de cajas con documentación contable desde la sede de la calle Génova hacia el taller de su esposa, Rosalía Iglesias. Este archivo, que contenía información detallada sobre la caja b del partido y donaciones privadas, fue el principal objetivo del operativo Kitchen, según sostiene el extesorero. Bárcenas ha enfatizado que el trasiego de estos documentos fue facilitado por Ríos bajo la excusa de un transporte logístico, permitiendo que terceras personas accedieran a los secretos que el exgerente guardaba sobre la cúpula del poder popular de aquella época. Por otro lado, la declaración ha dado un giro hacia las condiciones penitenciarias que sufrió Bárcenas tras su entrada en Soto del Real. El extesorero ha denunciado un cambio radical en su tratamiento dentro de la cárcel justo después de que comenzara a colaborar con la justicia y a señalar directamente a altos cargos del PP. Ha descrito episodios de humillación, incluyendo registros integrales y un endurecimiento del control sobre su persona, al punto de ser clasificado como preso FIES sin previo aviso. Esta presión, según el testimonio, guardaba una relación directa con su disposición a tirar de la manta, afectando no solo su vida privada y la de su esposa, sino también su seguridad personal dentro del centro de reclusión. La sesión ha sido un momento clave para desentrañar la arquitectura de un operativo que, según ha declarado el propio Bárcenas, le parecía inicialmente algo irreal e impensable. El exdirigente ha concluido su intervención reafirmando que nunca sospechó que personas que él consideraba parte de su círculo de confianza y del estamento político pudieran organizar una operación de espionaje sin respaldo judicial, subrayando la gravedad de las implicaciones que podrían alcanzar a figuras prominentes del ámbito gubernamental y policial del pasado reciente de España





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