José María Aznar y Alfonso Fernández Mañueco lideran el mitin del PP en Valladolid, instando a los votantes a apoyar al Partido Popular para garantizar la unidad de España y expulsar al gobierno de Pedro Sánchez el 29 de noviembre.

El expresidente del Gobierno español, José María Aznar, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se presentaron este jueves en Valladolid para lanzar una firme campaña en defensa de la unidad nacional y la continuidad histórica de España. Este acto de campaña del Partido Popular, celebrado en el hotel Barceló de Valladolid, sirvió como plataforma para advertir sobre los riesgos de los populismos radicales y para pedir al electorado que vote al Partido Popular con el objetivo claro de lograr un cambio de gobierno el 29 de noviembre. La estrategia buscaba movilizar a los indecisos y reforzar la base conservadora frente a la actual administración liderada por Pedro Sánchez.

Advertencias sobre la Constitución y la unidad nacional

José María Aznar inició su intervención afirmando que la jornada electoral del 29 de noviembre se definirá sobre la continuidad de la Constitución, la unidad de España y la historia nacional. El exmandatario criticó duramente las negociaciones del gobierno de Pedro Sánchez, señalando que este tuvo que pagar precios elevados para mantenerse en el poder, una referencia directa a la entrevista concedida por Carles Puigdemont al periódico El Mundo esa misma mañana. Aznar cuestionó el interés de políticos como Otegi o Puigdemont por la gobernabilidad del Estado, argumentando que su verdadera intención es liquidar al país, a la nación y a la Constitución Española mediante la fragmentación territorial.

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El expresidente del Ejecutivo describió a la actual administración como una banda de delincuentes que ha ocupado el Gobierno de España, utilizando un lenguaje político extremadamente agresivo para caracterizar la gestión de la Moncloa. Advirtió sobre la existencia de populismos radicales tanto a la izquierda como a la derecha, calificando las elecciones del 29 de noviembre como las más importantes de los últimos 50 años. Aznar imaginó un escenario donde Pedro Sánchez podría repetir mayoría, pero señaló que el precio político seguiría siendo el reconocimiento de naciones o la concesión de privilegios a los partidos nacionalistas a cambio de votos, lo cual pondría en riesgo la estructura única del Estado.

Debate sobre amnistía y convivencia política

La intervención de Aznar también abordó la situación de la convivencia política y la gestión de la justicia en materia terrorista y independentista. El expresidente se preguntó por dónde había desaparecido la política de apaciguamiento, señalando que prácticamente todos los implicados en conflictos previos están en la calle, lo que dificulta hablar de una normalidad real. Hizo referencia específica a Jon Goicoechea, candidato del Partido Popular por Guipúzcoa, para ilustrar las tensiones pendientes y la complejidad de recuperar la paz social tras años de confrontación institucional.

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José María Aznar también se refirió a la tarea histórica que tiene la frente por asumir Alberto Núñez Feijóo, quien debe reconstruir España con sensatez y competencia. Aunque expresó confianza en que Feijóo sabe lo que tiene que hacer, advirtió que afrontar esta reconstrucción no es una tarea fácil. La estrategia del PP en esta contienda electoral se centra en expulsar al actual equipo de gobierno y en limpiar la imagen del Estado de lo que Aznar considera una ocupación indecorosa por parte de sectores que niegan la identidad nacional común.

Alineación de la cúpula regional y crítica a la gestión

Alfonso Fernández Mañueco agradeció la vuelta de Aznar y Ana Botella a su casa, la Junta de Castilla y León, recordando cómo el expresidente logró aunar fuerzas y frenar la deriva socialista en su momento. El presidente autonómico pidió mandar a Sánchez a su casa y dar un baño democrático para comenzar una nueva etapa de reconstrucción nacional con Feijóo como candidato a la presidencia. Mañueco instó a redoblar los esfuerzos en todo el territorio para sumar cada voto posible y asegurar el cambio político el 29 de noviembre, una meta que considera fundamental para el futuro del país.

El líder popular en Castilla y León aludió también al agravio histórico que sufren ciudades como Valladolid, citando proyectos a medias como la línea León-Valladolid, la Autovía del Duero o el soterramiento de las vías. Consideró que Valladolid dará la respuesta adecuada votando al Partido Popular para impulsar el cambio en España, subrayando que la gestión eficaz es una obligación moral. Fernández Mañueco cargó contra el Gobierno de España, calificándolo de nefasto, y puso como ejemplos de mala gestión al exministro Óscar Puente y a la titular de Igualdad, Ana Redondo, afirmando que es difícil hacerlo peor en términos de administración pública y atención al ciudadano.

Mensaje final al electorado vallisoletano

El acto culminó con la intervención del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien reivindicó la figura del poeta José Zorrilla. Carnero destacó el carácter de Zorrilla, enfadado con el mundo salvo por sus grandes amores: su madre y la patria, utilizando esta metáfora para cerrar la jornada con un llamado al amor por la nación. Este enfoque pretendía conectar con los valores tradicionales de los votantes vallisoletanos y reforzar el mensaje de unidad que habían lanzado previamente Aznar y Mañueco.

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La estrategia del Partido Popular en Valladolid se centró en concentrar el voto en quienes tienen la posibilidad real de formar gobierno y de gestionar con eficiencia. Los líderes del PP instaron a los indecisos a apoyar al PP para que el PSOE no pueda arañar el segundo escaño y para asegurar que Irene Muñoz sea la tercera diputada popular por Valladolid. Esta estrategia de voto útil y concentración territorial busca maximizar los resultados en una comunidad autónoma clave para la formación del nuevo ejecutivo central.