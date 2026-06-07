Aznar pide elecciones 'cuanto antes' y critica el deterioro institucional

El expresidente José María Aznar ha solicitado elecciones anticipadas ante el 'colapso político' en España, mientras Feijóo promete 'devolver la decencia' al país. Aznar defiende la necesidad de una mayoría estable y critica la corrupción y el acoso institucional.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha solicitado la convocatoria de elecciones generales "cuanto antes" ante lo que considera un "colapso político" en España.

En una intervención pública, Aznar ha asegurado sentirse "halagado" de que alguien piense que él sea capaz de organizar sumarios y dar órdenes a jueces y policías, en referencia a las acusaciones de supuestas maniobras contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Aznar ha recalcado que "no tiene sentido" que el Partido Popular presente una moción de censura si no está seguro de ganarla, y ha insistido en que la salida más lógica y razonable es que los españoles acudan a las urnas.

Según el exmandatario, el episodio más grave de la actual situación política no son los casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez y a su partido, sino el "deterioro institucional" que sufre el país.

"Pensar que no se va a pagar un coste por ello es estar muy equivocado. Por eso es muy bueno que haya elecciones cuanto antes", ha reiterado. Aznar ha defendido su legado asegurando que durante su mandato ningún ministro fue imputado o investigado por sus actividades como tal.

Además, ha señalado que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de saber cómo actuar ante una situación que se agrava cada día. Feijóo, por su parte, ha prometido "devolver la decencia" a España con o sin ayuda, afirmando que no busca atajos ni viene a pedir favores.

Aznar ha hecho un llamamiento a una "amplia mayoría" que dé lugar a un Gobierno fuerte y estable, capaz de tomar decisiones importantes para la pervivencia de la Constitución, la nación y la convivencia entre españoles.

"Yo no voy a dejar de llamar a esa amplia mayoría hasta el último día", ha afirmado, y ha invitado a los ciudadanos preocupados a ejercer sus derechos y responsabilidades. Sobre las acusaciones de que maniobra para provocar la caída del sanchismo, Aznar ha respondido que no piensa perder tiempo intentando que "integrantes de una banda de incompetentes y en gran medida también de presuntos delincuentes comprendan lo que es la ciudadanía responsable".

También ha criticado que se organicen grupos para alterar procesos judiciales y acosar a jueces, periodistas y fuerzas de seguridad. La intervención de Aznar se produce en un contexto de fuerte tensión política, con el Gobierno de Sánchez enfrentado a varias investigaciones judiciales y a una creciente presión del PP y otras fuerzas.

El exdirigente popular ha instado a Feijóo a no descartar ninguna opción, aunque ha dejado claro que una moción de censura solo tendría sentido si se pudiera ganar. Por el momento, el PP no ha anunciado planes concretos para presentar una moción, pero Feijóo ha reiterado su compromiso de restaurar la normalidad institucional.

Aznar ha concluido su intervención destacando la necesidad de un proyecto limpio y ordenado para el país, alejado de la corrupción y el deterioro que, según él, caracterizan al actual Gobierno. Ha hecho un llamamiento a la unidad de los partidos constitucionalistas para ofrecer una alternativa viable a los ciudadanos. Mientras tanto, la incertidumbre política sigue marcando la agenda, con la posibilidad de un adelanto electoral cada vez más presente en el debate público.

La sociedad española observa con atención los movimientos de los principales actores políticos, en un clima de desconfianza y polarización. Aznar, con su experiencia y peso en el PP, busca influir en la estrategia de su partido de cara al futuro inmediato. Su mensaje de elecciones anticipadas resuena entre sectores que consideran agotada la legislatura actual.

Sin embargo, la decisión final dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso y de la capacidad de la oposición para articular una mayoría alternativa. El expresidente ha querido dejar claro que su intervención no busca protagonismo personal, sino contribuir a una solución democrática para el país. En sus palabras, "lo que conviene atajar es la situación del país", y la única manera de hacerlo es mediante el voto ciudadano.

El discurso de Aznar ha generado reacciones diversas, tanto en el seno del PP como en el Gobierno, que ha rechazado sus críticas y defendido su gestión. En cualquier caso, la petición de elecciones se suma a las voces que reclaman un cambio de rumbo en la política española. El tiempo dirá si estas demandas se traducen en una convocatoria electoral o si la crisis política encuentra otros cauces de resolución





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