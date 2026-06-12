Aznar descarta una moción de censura sin garantías y critica a los socios independentistas de Sánchez

El expresidente José María Aznar afirma que el PP no tiene obligación moral ni política de presentar una moción de censura, pero evaluará su viabilidad ante los casos de corrupción y el deterioro constitucional. Aznar tacha a los independentistas de cómplices del Gobierno.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha sido contundente al referirse a la posibilidad de que el Partido Popular presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez .

En una entrevista con El Correo, Aznar aseguró que el PP tiene muy clara su postura y descartó que exista una obligación moral o política para impulsar esta iniciativa. Según el exmandatario, no tiene sentido presentar una moción de censura si no se cuenta con garantías de que será aprobada. Eso sí, reconoció que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, está valorando la viabilidad de tomar esta medida, dadas las circunstancias que rodean al ejecutivo de Sánchez.

Aznar aludió tanto a los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente como al "deterioro constitucional" que, en su opinión, sufre el país. El expresidente no dudó en señalar a los partidos independentistas, a los que calificó de "socios antes y cómplices ahora" del Gobierno, beneficiándose de la situación actual.

Respecto a las siglas P.S. que aparecieron en las anotaciones de Leire Díez y que Feijóo vinculó con Pedro Sánchez durante una sesión de control, el presidente Sánchez respondió aludiendo a "M.Rajoy", en referencia al expresidente Mariano Rajoy. Aunque no se ha confirmado a quién corresponden esas iniciales, en el PSOE se especula con que podrían ser de Paco Salazar, un asesor del partido.

Mientras tanto, la posibilidad de una moción de censura sigue sobre la mesa, aunque sin concretarse por la falta de apoyos suficientes en el Congreso. En otro orden de temas, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de autoridad, una medida que contó con el voto en contra de Bildu y ERC.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha fijado en 1,3 millones de euros la tasación de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de un procedimiento judicial. Por otro lado, la Moncloa justificó la presencia de 14 ministros en la Sagrada Familia de Barcelona por el carácter "institucional" del acto.

Además, se supo que un exjefe de la Guardia Civil que presionó a la Unidad Central Operativa (UCO) ha sido destinado a la embajada de España en Washington, un hecho que ha generado críticas desde la oposición





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aznar Moción De Censura Pedro Sánchez Partido Popular Feijóo Corrupción Independentistas P.S. Anotaciones Congreso Gobierno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paco Vázquez (PSOE): 'Pedro Sánchez es un animal herido dispuesto a cualquier cosa'El histórico socialista Paco Vázquez considera que los escándalos de corrupción que apuntan hacia el PSOE nos muestran 'un proceso de democracia fallida'.

Read more »

'El perro andaluz by Manu Sánchez': Invitados, colaboradores y cuándo ver el gran estreno'El perro andaluz by Manu Sánchez': Invitados, colaboradores y cuándo ver el gran estreno

Read more »

Países Bajos enfrenta el aumento del nivel del mar con infraestructura hídrica avanzadaLos Países Bajos, con una cuarta parte de su territorio bajo el nivel del mar, han desarrollado uno de los sistemas de defensa contra el agua más sofisticados del mundo, pero el cambio climático y la aceleración del aumento del nivel del mar están llevando estas infraestructuras a sus límites, requiriendo actualizaciones significativas para garantizar la seguridad del país.

Read more »

Esteban Sánchez 'intentará' establecer diferencias entre 'Kitchen' y 'comando Leire' en comparecencia ante el CongresoUn boletín de Esther Palomera exclusivo para socias y socios, donde se describe que Sánchez 'intentará' establecer las diferencias entre 'Kitchen' y 'comando Leire' en su comparecencia ante el Congreso, y se hace referencia a la investigación sobre las reuniones de su 'número dos' con Leire Díez.

Read more »