Aznar abre campaña popular en Murcia contra Sánchez y nacionalismos

José María Aznar inaugura acto del PP en la Región de Murcia, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por depender de nacionalistas y promueve la mayoría absoluta.

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, ha dado inicio a la campaña electoral del Partido Popular en la Región de Murcia mediante un mitin en Cartagena, donde ha dirigido duros ataques hacia el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y ha cuestionado la estabilidad constitucional del país bajo la actual coalición de gobierno. Aznar ha centrado su discurso en la necesidad de recuperar la mayoría absoluta para el Partido Popular, argumentando que la debilidad política actual pone en riesgo la unidad nacional frente a las exigencias de los partidos independentistas.

Crítica a la dependencia de Sánchez de nacionalistas

En su intervención, José María Aznar ha identificado explícitamente a los partidos separatistas y a la extrema izquierda como los pilares que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez. El exmandatario ha sostenido que la formación de la actual ejecutiva se ha logrado mediante una amnistía y la eliminación del delito de sedición, lo que, según su parecer, ha fomentado la confrontación entre los ciudadanos españoles. Aznar ha advertido que el siguiente paso de este Gobierno de coalición podría ser el fin del sistema constitucional vigente, algo que, a su juicio, terminaría con la continuidad histórica de España.

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El expresidente ha sido especialmente tajante al afirmar que Pedro Sánchez estaría dispuesto a reconocer tantas naciones dentro de España como partidos separatistas con los que tenga que llegar a acuerdos políticos. Esta declaración forma parte de su estrategia para rescatar la cuestión nacionalista como eje central de su discurso, posicionando a Bildu, Esquerra Republicana y otras formaciones de la extrema izquierda como enemigos políticos, mientras que no ha incluido a Vox en esta lista de adversarios directos.

Justificación de la necesidad de mayoría absoluta

José María Aznar ha pedido a la sociedad murciana que respalde al Partido Popular con una mayoría absoluta en las próximas elecciones. Según ha explicado, este respaldo es fundamental para que el PP pueda hacer frente a los múltiples desafíos que se avecinan y actuar desde el primer día de gobierno, ya que no cuentan con tiempo para experimentar con ejecutivos débiles. El expresidente ha destacado la importancia de contar con un mandato claro y sólido para garantizar la estabilidad y la capacidad de respuesta inmediata ante las crisis nacionales.

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En su discurso, Aznar también ha criticado la gestión de Pedro Sánchez en materia de vivienda, acusando al presidente actual de haber pasado "ocho años tocándose las narices" mientras el país enfrentaba problemas graves en este sector. Ha señalado que, en un país donde el ochenta por ciento de la población es propietaria de su vivienda, no se puede justificar la defensa de quienes asaltan comercios o okupan viviendas, posicionándose firmemente contra la ocupación ilegal de inmuebles.

Homenajes y promesas sobre infraestructuras hídricas

Aznar ha sido recibido en la Región de Murcia por figuras clave del Partido Popular, como el presidente regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Fernando López Miras ha homenajeado a Aznar, calificándolo como "el mejor presidente que ha tenido España" y como la persona que más ha ayudado a la comunidad autónoma. El presidente murciano ha comparado su propia afiliación al Partido Popular con la de un jugador de fútbol de cantera que juega junto a la estrella del equipo, reconociendo que se siente presidente gracias a Aznar.

Noelia Arroyo, por su parte, ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo a los socialistas, señalando que no se ha visto ni a la "presidenta de las joyas" ni a Felipe González en ningún mitin del PSOE, tachando al líder histórico de la izquierda de "facha". La alcaldesa ha enfatizado el orgullo que siente por contar con presidentes del Partido Popular como Aznar, contrastando su presencia con la ausencia de figuras destacadas del PSOE en eventos similares.

La gestión del agua ha sido otro tema central en el acto, con promesas concretas sobre el Trasvase Tajo-Segura. Noelia Arroyo ha recordado el Plan Hidrológico Nacional diseñado por Aznar en el año dos mil uno, el cual fue retirado durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que para ella resultó frustrante. Ha destacado que el Plan contemplaba el trasvase del Ebro, llevando aguas hasta Almería por el sur y hacia Barcelona por el norte, una medida muy contestada por Aragón y las comarcas catalanas.

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Fernando López Miras ha reafirmado el compromiso de su gobierno y del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el agua. Ha prometido que, durante los primeros cien días de Gobierno, Feijóo presentará un nuevo Plan Hidrológico, asegurando que el Trasvase Tajo-Segura no se tocará. Esta promesa busca conectar con la demanda histórica de la Región de Murcia por garantizar el suministro de agua, una deuda pendiente que el Partido Popular asume como prioritaria para la estabilidad futura de la comunidad.