Azar Nafisi: La lucha existencial de las mujeres iraníes y la incomprensión occidental

La escritora iraní Azar Nafisi analiza la guerra en Irán, la lucha por la libertad y la incomprensión del mundo occidental ante la resistencia de las mujeres iraníes. Explora la angustia personal, el significado de su obra 'Leer Lolita en Teherán', y la importancia de la identidad cultural.

En las democracias occidentales piensan que el resto del mundo no quiere libertad como ellos: la escritora Azar Nafisi habla sobre la guerra en Irán .\ Azar Nafisi , la reconocida escritora iraní, experimenta una profunda angustia desde el inicio de los ataques contra Irán . Esta ansiedad, que la lleva a deambular por su apartamento al borde del pánico, le recuerda las explosiones de la guerra Irán -Irak y los ataques de pánico que sufrió antes de emigrar a Estados Unidos.

Su obra, especialmente 'Leer Lolita en Teherán', traducida a 32 idiomas, se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres iraníes bajo la Revolución Islámica, aunque permanece prohibida en Irán. Nafisi lamenta que, a pesar de su reconocimiento internacional, su libro y la película homónima no puedan ser disfrutados por sus compatriotas. En su obra, explora temas como el autoritarismo, la libertad y la identidad, revelando una lucha existencial más allá de la guerra, especialmente para las mujeres iraníes. La autora enfatiza que la lucha es por su identidad, historia y cultura, un conflicto que algunos en Occidente no logran comprender.\Nafisi destaca la frustración que sienten los iraníes, sometidos a detenciones arbitrarias y torturas, cuyo dolor a menudo no es comprendido fuera de su círculo cercano. Cita a Henry James, quien ante la angustia de la guerra, instó a 'sentir todo lo que puedas', destacando el papel fundamental de la cultura, la literatura, la música y el arte para preservar la vida frente a los regímenes totalitarios. La escritora critica la percepción occidental de que el resto del mundo no anhela la libertad, denunciando la generalización de culturas. Nafisi rechaza la idea de que la lucha de las mujeres iraníes se reduce a una cuestión de occidentalización, y subraya la importancia de defender la cultura robada y la identidad propia. Describe su reacción emocional ante los ataques en Teherán como un deseo de llorar, enfatizando su compromiso con los derechos humanos. Relata la experiencia de una amiga en Teherán, quien se enfrenta a las consecuencias de los bombardeos, incluyendo la lluvia ácida y la escasez de materiales, mostrando el impacto directo de la guerra en la vida cotidiana de las personas





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