Ayuso y el PNV, enzarzados en una nueva polémica por el Guernica y la identidad española

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PNV, Aitor Esteban, se enfrentan en una nueva controversia a raíz de la petición del Gobierno Vasco para trasladar temporalmente el Guernica a Bilbao. El debate se intensifica en medio de la discusión sobre la identidad nacional y el patrimonio cultural.

Un nuevo frente y una nueva controversia se abren para Isabel Díaz Ayuso . La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a criticar este lunes la solicitud del Gobierno Vasco para que el Guernica de Picasso sea exhibido temporalmente en el Museo Guggenheim de Bilbao.

La situación ha provocado un cruce de acusaciones y declaraciones entre Ayuso y Aitor Esteban, líder del PNV, quienes se han calificado mutuamente de provincianos en relación a este asunto, y la tensión parece estar lejos de disminuir. Ayuso se mantiene firme en su oposición al traslado de la obra, una postura que también ha sido respaldada por un informe “rotundo” del Museo Reina Sofía. \Ayuso argumenta que la iniciativa del Gobierno Vasco es oportunista y carece de sentido. Ha expresado su deseo de que “todos crezcamos juntos” y ha criticado la idea de trasladar la obra en función de conveniencias locales, señalando que, bajo esa lógica, se podría incluso llevar toda la obra de Picasso a Málaga. La presidenta ha enfatizado que la cultura es universal y que la integridad del Guernica, una obra icónica, podría verse comprometida si se permitiera su traslado. Sus declaraciones se produjeron en el marco de la inauguración de un centro de salud mental en Parla, respondiendo a las declaraciones de Esteban, quien previamente había criticado la política de Ayuso durante la pandemia, especialmente la apertura de bares, calificándola de “catetada”. La controversia surge a raíz de la petición formal del Gobierno Vasco al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que el cuadro de Picasso sea exhibido en Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno en Euskadi y del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil. \La presidenta ha utilizado esta ocasión para defender una visión de Madrid como un lugar abierto y diverso, contrastándola con las identidades de otras regiones de España. Ha defendido la idea de un patrimonio común para todos los españoles, oponiéndose a lo que considera una división del mismo por comunidades autónomas. Como ejemplo, ha citado la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de España y la próxima visita del Papa, destacando la importancia de que todos los españoles se beneficien de estos eventos. El Guernica, un símbolo recurrente en las aspiraciones de los nacionalistas vascos, ha generado un debate intenso. El Museo Reina Sofía, custodio de la obra, ha mantenido una postura firme, negándose a ceder a las peticiones de préstamo, incluso en casos excepcionales como la solicitud del MoMA de Nueva York en el año 2000. El informe del Reina Sofía, de cuatro páginas, subraya la importancia del Guernica como un icono del museo, comparable a la relevancia de la Gioconda en el Louvre. \Además del debate sobre el Guernica, la actualidad política se centra en otros asuntos de gran relevancia, especialmente después del receso de Semana Santa. En la Audiencia Nacional, se inicia el juicio por el caso ‘Kitchen’, relacionado con la guerra sucia del PP y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y que involucra a nueve presuntos colaboradores. Paralelamente, arranca la vista oral del ‘caso Koldo’, un caso de corrupción que afecta a José Luis Ábalos, exministro de Fomento, y a Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE. Ayuso ha minimizado la importancia del caso Koldo para el PP, argumentando que los hechos se remontan a más de una década y no involucran a los actuales dirigentes del partido. Ha manifestado su intención de no juzgar a los jueces y ha acusado al PSOE de intentar equiparar ambos casos





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