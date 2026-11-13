Isabel Díaz Ayuso presenta la remodelación del Ejecutivo regional. Nuevos consejeros asumen Medio Ambiente y Vivienda para cerrar la legislatura.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha oficializado este jueves la remodelación de su gabinete regional. Este cambio estructural es consecuencia directa de la inclusión del consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y del viceconsejero de Presidencia, José Antonio Sánchez Serrano, en las listas del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre. Ambos funcionarios han cesado en sus cargos tras ejercer responsabilidades desde el año 2023.

El relevo en las carteras ministeriales ha sido asignado a Jorge Rodrigo y José María García. Díaz Ayuso ha justificado la designación destacando la trayectoria de los nuevos titulares y su compromiso con el servicio público. La presidenta ha asegurado que estos funcionarios aportarán la empuje y seriedad necesarios para cerrar la legislatura autonómica con éxito.

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Jorge Rodrigo lidera Medio Ambiente y Reconstrucción

Jorge Rodrigo asume la Consejería de Medio Ambiente, dejando atrás sus funciones anteriores en Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Isabel Díaz Ayuso ha elogiado su gestión, calificándola de sobresaliente, y ha detallado las prioridades inmediatas para su nuevo departamento. El foco principal se trasladará de las obras de infraestructura general a la recuperación ambiental de la región.

Entre los objetivos estratégicos se encuentra el plan de reconstrucción de la Sierra Oeste tras los graves incendios forestales. La administración regional buscará diseñar un paisaje más resistente a este tipo de desastres naturales. Además, se prevé adaptar este territorio a nuevos usos tras la catástrofe, integrando la recuperación del espacio en la planificación territorial a largo plazo.

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La agenda también incluye la culminación del arco verde mediante la ampliación de kilómetros para conectar municipios con espacios naturales. Un proyecto emblemático es la creación de la M-50 del agua, una infraestructura hidrológica que unirá los grandes depósitos situados en Colmenar Viejo y Valmayor para garantizar la gestión del recurso hídrico.

En el ámbito de la seguridad y las emergencias, se habilitarán nuevos grupos de especialización dentro del cuerpo de bomberos. Uno de estos equipos se dedicará exclusivamente a la extinción de incendios forestales. Asimismo, se implementará una base de datos voluntaria para que personas con movilidad reducida reciban asistencia específica por parte del equipo del 112.

José María García asume Vivienda y Transportes

José María García toma las riendas de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Este técnico ya estaba implicado en el área desde su puesto de viceconsejero, lo que le otorga un conocimiento profundo de las actuaciones en curso. Díaz Ayuso ha destacado que su perfil le permitirá dar continuidad a una agenda compleja y ambiciosa.

Uno de los retos más significativos bajo su mandato es la construcción de más de 3.000 pisos de alquiler asequible. De esta cifra total, 600 unidades estarán destinadas específicamente a familias vulnerables. El objetivo es ampliar el parque público de vivienda para estabilizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso al alojamiento.

En materia de movilidad, se avanzará en el desdoblamiento de la M-501 en el tramo entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. La red de Metro de Madrid también experimentará importantes ampliaciones que mejorarán la conectividad metropolitana.

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Los proyectos ferroviarios incluyen la ampliación de las líneas L11 y L12. Asimismo, se trabaja en la conexión entre Alcorcón y Móstoles mediante la línea L10. También se prevé llevar la línea de metro ligero L3 hasta los nuevos desarrollos urbanos de Boadilla del Monte para servir a la población en expansión.

Desafíos Logísticos y Clima Laboral

Además de las grandes infraestructuras, se pondrá en marcha un proceso selectivo unificado en toda la región. Este mecanismo facilitará el regreso de nuevos agentes de policía local y municipal, una demanda urgente para las fuerzas de seguridad.

En el sector del transporte compartido, la iniciativa del coche autónomo seguirá su desarrollo. La puesta en funcionamiento del servicio está prevista para 13 municipios del sureste de la región. Esta medida busca ofrecer alternativas de movilidad sostenibles y eficientes en zonas de alta demanda.

La presidente ha aprovechado la comparecencia para defender la labor de Carlos Novillo y José Antonio Sánchez Serrano. Ha atribuido su salida al gabinete regional a un brillante perfil y a su talento para la gestión. Ha asegurado que colaborarán en el esfuerzo final para dejar atrás una etapa de decadencia y corrupción que afecta a España.

La portavoz del gobierno ha contrastado esta salida con la situación de los dirigentes del ejecutivo central. Ha afirmado que otros líderes salen directamente a prisión o quedan desprestigiados, mientras que sus colaboradores asumen nuevas responsabilidades desde la transparencia. La oposición ha criticado la gestión, calificando la huelga de terror sindical, aunque reivindican la defensa de derechos pese a las lluvias y las dificultades operativas.