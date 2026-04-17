Ayuso prepara la "Plaza de la Libertad" en Sol con María Corina Machado en un cruce de acusaciones migratorias en la Asamblea de Madrid

Isabel Díaz Ayuso proyecta la Puerta del Sol como epicentro de la "libertad" con un encuentro clave junto a la opositora venezolana María Corina Machado. Paralelamente, la Asamblea de Madrid se convierte en un escenario de agrio debate migratorio, con la oposición criticando la estrategia de Ayuso y esta defendiendo su postura de control y orden, mientras Vox reitera sus preocupaciones sobre los servicios públicos.

El próximo sábado se perfila como una jornada de gran relevancia para Isabel Díaz Ayuso , quien ha anunciado que la Puerta del Sol se transformará en la "plaza de la libertad", proclamando a Madrid como el "kilómetro cero de la libertad". El punto culminante de esta jornada será su encuentro con la líder opositora venezolana, María Corina Machado , un evento que Ayuso ha calificado como "la foto de la libertad".

Este cónclave ha trascendido el ámbito de la política regional para convertirse en un tema candente en el debate de la Asamblea de Madrid, no tanto por las iniciativas de la oposición, sino por el énfasis con el que la propia presidenta ha reafirmado su compromiso, empleando un lenguaje que evoca las grandilocuentes declaraciones de Donald Trump en sus épocas de imposición arancelaria. El homenaje madrileño a la libertad parece completarse con la invitación a Machado, a quien Ayuso ha decidido honrar con la posibilidad de hacerse la emblemática foto y, posteriormente, aparecer en uno de los balcones de la Real Casa de Correos para dirigirse a la comunidad venezolana convocada en la emblemática plaza. La oposición, sin embargo, percibe estos preparativos como un mero artificio escénico, una puesta en escena orquestada por la presidenta para proyectar una imagen particular. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha cuestionado directamente a Ayuso, instándola a "salga usted al balcón de la Puerta del Sol y salude a los fans de María Corina Machado, y dígales que usted va a ir al Tribunal Supremo para intentar que sigan sin papeles". Esta interpelación se produce tras la negativa de Ayuso a responder a la pregunta de Bergerot sobre el plan de gobierno de su ejecutivo para los meses venideros. Bergerot inició su intervención con un comentario cargado de ironía, señalando que "la vida le trata bien, presidenta", y aprovechando para recriminarle el uso de un miembro de su gabinete en la negociación de la compra de una vivienda en Madrid, según una información difundida por eldiario.es. "Ahora su jefe de despacho se pone el traje de Tecnocasa para conseguirle su tercer pisito", sentenció Bergerot. La presidenta no reaccionó favorablemente a esta acusación, declarando que no ofrecería detalles sobre su plan de gobierno hasta que cesaran las "insultos". Sin embargo, los ataques posteriores escalaron en intensidad. "Hay que ser mala persona para oponerse a que los migrantes que ya trabajan y viven en España puedan vivir mejor", lanzó Bergerot, añadiendo con vehemencia: "Hay que ser sinvergüenza para culpar a las personas inmigrantes de los problemas de los servicios públicos madrileños". La portavoz de Más Madrid no se detuvo ahí, extendiendo sus críticas hacia otros actores: "La culpa de que vivamos peor en Madrid es de los especuladores, la culpa es de los que viven de la renta, la culpa es de los que acaparan pisos, riqueza y poder. Ellos son los únicos que no se integran en la sociedad, los que no contribuyen. La única minoría peligrosa son los ricos. A quienes hay que deportar es a los ricos", concluyó, haciendo alusión a entidades como Quirón, fondos buitre y ejecutivos del Ibex, a quienes acusó de "pagar salarios mínimos para cobrar bonos millonarios". Por su parte, Vox, cuyo discurso político se centra recurrentemente en la inmigración y sus supuestos efectos adversos sobre los servicios públicos, aprovechó la ocasión para zanjar una polémica pendiente del pleno anterior. Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, expresó su descontento por una supuesta insinuación de Ayuso, quien habría sugerido que en Vox deseaban ver a "gente muriendo en las puertas de los hospitales y los centros de salud". "Esto es falso, es indecente y merece una inmediata rectificación", afirmó Moñino. Los diputados revivieron un déjà vu, ya que Moñino reiteró la pregunta planteada la semana anterior a la presidenta: "¿Quieren convertir a Madrid en el hospital del mundo?". La presidenta, en su respuesta, acusó a Vox de "tratar a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno en esta cámara. Y siempre sembrando sospecha, inquietud, culpabilidad en cada tema. Cuando se cruzan con ellos por la calle, ¿qué hacen, les viran la cara?". Ayuso, por un lado, se presenta como defensora de "la ley y el orden" y de la "organización", argumentando la necesidad de conocer "quién viene, de qué sitios, qué problemas trae, quién se puede integrar, o no". Por otro lado, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por supuestamente pretender "mover los censos" electorales a su favor, a pesar de que se ha demostrado que los migrantes regularizados no podrán votar en las próximas elecciones estatales, y por "reventar" los servicios públicos madrileños. Ha anunciado su intención de recurrir el decreto de regularización, cuyo contenido se hizo público recientemente, aparentemente por su forma y no por su fondo, declarando: "Si se trata de personas que llevan aquí años trabajando, por supuesto que hay que regularizarlas. Pero, ¿de dónde vienen?, ¿cómo vienen?". Para Ayuso, esta medida representa un "ataque frontal" contra su gobierno, a pesar de que la norma afecta a toda España, y lo atribuye a una maniobra de Pedro Sánchez, obviando que presidentes como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero también impulsaron procesos de regularización migratoria similares. Mar Espinar, portavoz del Grupo Socialista, recordó precisamente este hecho a la presidenta, basándose en conversaciones previas





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