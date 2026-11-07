Ayuso pierde su eje discursivo si Feijóo gana las elecciones generales

Si el PP gobierna, Isabel Díaz Ayuso pierde su relato antipez. El historiador advierte que su capital político depende de la oposición a Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enfrenta un dilema estratégico sin precedentes si el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo gana las próximas elecciones generales. Su carrera política y su proyección nacional se han sustentado durante siete años en una oposición constante y obsesiva a Pedro Sánchez. Este antagonismo se ha convertido en el pilar central de su identidad pública, marcando cada una de sus declaraciones y estrategias comunicativas.

El principal precedente histórico no resulta alentador para este modelo de liderazgo. La proyección nacional de Esperanza Aguirre se desplomó rápidamente cuando Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta en el año 2011. Durante su mandato, que abarcó desde 2003 hasta 2011, Aguirre fue una figura central en la oposición dialéctica contra José Luis Rodríguez Zapatero. Obtuvo tres mayorías absolutas y dominó completamente la política regional, pero su relevancia nacional disminuyó drásticamente al consolidarse el poder del PP a nivel central.

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La socióloga María Silvestre advierte que Ayuso podría intentar reinventarse, pero la dinámica del populismo de extrema derecha no se agota automáticamente con la desaparición de un objetivo de ataque específico. Sin embargo, el consenso entre expertos sugiere que el marco discursivo que sustenta sus campañas cambiará radicalmente. El foco pasará de la resistencia contra el Gobierno central a la evaluación de la gestión propia de la Comunidad de Madrid, un terreno donde no ha tenido que rendir cuentas de la misma manera hasta ahora.

La construcción de un relato basado en la oposición

Desde que asumió la Presidencia de la Comunidad de Madrid, cada año ha definido su posición mediante críticas directas al presidente del Gobierno. En 2020, durante la pandemia, aseguró que el Gobierno buscaba una excusa para arremeter contra Madrid. En 2021, afirmó que el problema principal de la región era Sánchez. Para 2022, denunciaba que el PSOE era un desastre y que nadie quería ver la realidad. La ley de amnistía en 2023 fue calificada por ella como la gran mentira de Sánchez para llegar al poder.

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En 2024, denunció una operación dirigida desde Moncloa contra su persona, acusando de corrupción de Estado al sanchismo. En 2025, insinuó que podía estar siendo espiada por el presidente del Gobierno. Para abril de 2026, declaró que el Gobierno quería destruirla políticamente, argumentando que cualquier ciudadano entendería el impacto de que el jefe del Estado le dijera que quería acabarla. Estas declaraciones, junto con miles de similares, muestran que su política siempre ha girado en torno a la figura de Pedro Sánchez.

El impacto histórico y las lecciones del pasado

El caso de Aguirre ilustra claramente los riesgos de depender de un enemigo común nacional. Tras la mayoría absoluta de Rajoy en noviembre de 2011, y rodeada de escándalos de corrupción, dejó de ser presidenta. Intentó ser alcaldesa de Madrid, pero el PP abrió la puerta a una entrevista de Feijóo en 'La Revuelta' tras la confirmación de Abascal. Este escenario muestra cómo el liderazgo regional puede perder fuerza cuando el partido nacional consolida su poder en Madrid.

La politóloga experto en comunicación política, Simón, señala que los votantes acuden a las urnas condicionados por las acciones de políticos de otro espacio. En mayo de 2023, el marco del PP fue plantear un plebiscito alrededor del Gobierno de Sánchez, lo que le dio resultados. Sin embargo, ante una posible victoria de Feijóo y un futuro gobierno de PP y Vox, el escenario cambia. El foco se centrará en las medidas tomadas por Feijóo y Abascal, y en la gestión propia de Ayuso.

Consecuencias políticas y futuras estrategias

La desaparición de Sánchez como adversario pondría punto y final a la antítesis de Ayuso. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han tenido el camino fácil para descargar responsabilidades en la falta de médicos, la inversión en dependencia, la vivienda y la educación. Sin embargo, Ayuso ha hecho de esa oposición su bandera. Si Sánchez deja de gobernar, el relato de resistencia se queda sin combustible.

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La primera perjudicada de que gobierne Feijóo sería Ayuso misma. Tendría que cambiar de registro, hablar menos de contra quién se opone y más de para qué gobierna. Madrid pasaría a ser presentada como un modelo, y ella como una aliada exigente que marca perfil sin romper la unidad. El adversario quedaría en la oposición y en la herencia del sanchismo, con menos épica que cuando gobernaba. Lo que queda por ver es qué le queda a una líder cuya política ha dependido enteramente de la figura de Pedro Sánchez.