Ayuso exige investigar los fallos en las pulseras de control telemático y el PP denuncia una 'España que no funciona'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide una investigación a fondo sobre las incidencias en las pulseras de control telemático para maltratadores. El PP vincula los fallos a una 'España que no funciona' y denuncia la falta de protección a las víctimas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha exigido este domingo una investigación exhaustiva sobre los problemas descubiertos en el sistema de control telemático de agresores, tras revelarse los errores registrados en las pulseras de vigilancia. Considera que lo sucedido evidencia una 'gestión muy deficiente' y una total falta de consideración hacia las víctimas.

'Lo que estamos conociendo es escalofriante porque, además, todo el relato está lleno de omisiones, lagunas, mentiras, pero se está sabiendo que se ha dejado desamparadas a numerosas mujeres. Después de la ley del 'sí es sí', ahora resulta que no han tenido protección por parte del Gobierno', declaró antes de participar en la carrera 'Madrid corre por Madrid'. Ayuso enfatizó que el caso 'demuestra muy poco feminismo y transparencia' por parte del Ejecutivo y advirtió que 'esto debe investigarse a fondo, se debe saber exactamente qué ocurrió y cómo fue posible que tantas mujeres se encontraran en esa situación'. Finalmente, solicitó que se 'exijan responsabilidades' y lanzó una crítica severa, declarando que 'hacía tiempo que no veíamos situaciones tan graves en la gestión: dejar a las mujeres desprotegidas'.\El Partido Popular asocia la situación con una 'España que no funciona' Desde Sevilla, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, también ha denunciado la falta de respuestas del Gobierno ante este 'grave problema', que afecta a miles de mujeres que dependen de estos dispositivos para asegurar su seguridad. Bravo ha calificado al Gobierno como 'ineficaz, paralizado, que no actúa, que no gestiona y que está absorto en sus problemas de corrupción ante los juzgados', y ha advertido que 'la respuesta no puede ser el silencio'. 'Hay aproximadamente 5.000 mujeres que podrían verse afectadas por esta situación', indicó, demandando 'respuestas y soluciones, porque estas mujeres se encuentran en una situación de inseguridad e incertidumbre en su día a día'. El dirigente popular anunció que el próximo martes el Senado acogerá una Conferencia en la que participarán las comunidades autónomas y el Ministerio de Igualdad, 'si así lo consideran', con el objetivo de analizar tanto las consecuencias como las posibles soluciones para prevenir la repetición de situaciones similares. Bravo relacionó los fallos en las pulseras con otras problemáticas que, en su opinión, reflejan un 'país que no funciona': desde la gestión ferroviaria hasta la situación de la Seguridad Social. 'Estamos ante un Gobierno que se autodenomina feminista, pero en el que vemos que las mujeres son abandonadas', dijo, y concluyó con un mensaje político: 'Queda un día menos para que las propuestas del PP y el presidente Alberto Núñez Feijóo se pongan sobre la mesa'.\Los problemas detectados en las pulseras de control telemático, diseñadas para proteger a mujeres víctimas de violencia de género, han provocado una fuerte reacción política. Las fallas en el sistema, que deberían alertar a las autoridades ante cualquier riesgo, han generado una seria preocupación por la seguridad de las mujeres que dependen de estos dispositivos. La crítica se centra en la supuesta ineficacia del Gobierno para garantizar la protección de las víctimas y la falta de transparencia en la gestión de estos dispositivos. La oposición exige una investigación a fondo para determinar las causas de los fallos y depurar responsabilidades. La conferencia en el Senado busca analizar las consecuencias y proponer soluciones para evitar que se repitan situaciones similares, demostrando el compromiso de las comunidades autónomas y del Ministerio de Igualdad para abordar esta problemática crucial





A3Noticias / 🏆 6. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Isabel Díaz Ayuso Pulseras Telemáticas Violencia De Género Partido Popular Gobierno Seguridad Investigación

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Ayuso advierte contra la instrumentalización política en las universidades y enfrenta protestas por la financiaciónLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el curso universitario 2025-2026 en un ambiente marcado por la tensión, enfrentando protestas por la financiación y lanzando advertencias contra la politización de los centros educativos.

Leer más »

Carolina Herrera Desfila en Madrid: Un Homenaje a la Marca EspañaLa icónica firma Carolina Herrera, propiedad de Puig, presentó su colección Primavera/Verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid, marcando su debut en la ciudad después de décadas de desfiles en Manhattan. El evento reunió a una multitud de celebridades y figuras destacadas del mundo de la moda, incluyendo modelos, actores, cantantes, influencers y personalidades de la aristocracia, consolidando la marca como un referente de la moda española.

Leer más »

La Complutense baraja pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para pagar nóminas por la falta de financiación de AyusoLa universidad más grande de la región reconoce falta de fondos para afrontar el próximo curso debido 'al déficit estructural que viene soportando la universidad desde hace años' y planea pedir un ...

Leer más »

La falsa libertad de Ayuso y Trump'El boletín del director' es una carta semanal de Ignacio Escolar exclusiva para socios y socias de elDiario.es. Si tú también lo quieres leer y recibir cada sábado en tu buzón, hazte socio o socia

Leer más »

Carolina Herrera presenta una colección inspirada en España en MadridLa icónica diseñadora Carolina Herrera presentó su desfile, el tercero fuera de Nueva York, en Madrid. La colección rinde homenaje al Siglo de Oro español, las chulapas, y mujeres emblemáticas. Además, colaboró con cinco firmas locales, incluyendo a Sybilla, quien fue la estrella de la noche con su estética inconfundible.

Leer más »

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, en alerta naranja por lluvias y tormentasTres comunidades -Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares- en alerta naranja ante la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas.

Leer más »