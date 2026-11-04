Ayuso entrega medalla a Nasry Asfura y fortalece lazos con ultraderecha

Isabel Díaz Ayuso otorga la Medalla Internacional a Nasry Asfura de Honduras. La presidenta madrileña consolida su alianza con líderes de extrema derecha global.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha procedido este miércoles a entregar la Medalla Internacional al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en un acto institucional celebrado en la Real Casa de Correos. Esta distinción se produce apenas un día después de que Ayuso concediera el mismo galardón a José Antonio Kast, presidente de Chile, y en vísperas de la Cumbre Iberoamericana que reunirá en la capital española a mandatarios de Argentina, Chile y Honduras, además de representantes de Colombia, Ecuador y El Salvador.

Estrategia política con líderes globales

Ayuso utiliza sistemáticamente estas distinciones honoríficas para demostrar su afinidad ideológica con dirigentes de la extrema derecha internacional, consolidando así su imagen como una oposición firme ante el Gobierno central de Pedro Sánchez. En los últimos años, la líder autonómica ha reconocido públicamente a figuras como el presidente argentino Javier Milei y a Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Estos actos, sumados a viajes y encuentros institucionales, buscan acercar posturas con la derecha mundial y proyectar una influencia política más allá de las fronteras españolas.

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Controversias diplomáticas previas

La relación entre la Comunidad de Madrid y estos gobiernos no está exenta de tensiones. En mayo de 2024, declaraciones del político chileno José Antonio Kast incendiaron las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, afectando también a los vínculos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Anteriormente, en octubre de 2023, Ayuso protagonizó un encuentro con Javier Milei que culminó con invitaciones mutuas y fue interpretado por el Ejecutivo central como un mitin político contra el Gobierno de Sánchez, criticando las políticas de recortes económicos y sociales del mandatario argentino.

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Reconocimiento a Estados Unidos y Trump

Uno de los premios más polémicos concedidos por la Comunidad de Madrid fue anunciado en febrero de este año, cuando Ayuso decidió otorgar la Medalla Internacional a Estados Unidos, calificándolo como "el principal faro del mundo libre". Esta decisión se produjo un mes después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara bombardeos sobre Venezuela. El portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, justificó la medida destacando los 250 años de historia de EE. UU., aunque Ayuso matizó posteriormente que el reconocimiento iba dirigido a la nación y no a un Gobierno específico.

Tensiones con el Gobierno central

El Ejecutivo español ha exigido en múltiples ocasiones "lealtad institucional" y "respeto" a la presidenta regional, argumentando que sus discursos rompen las bases de la Constitución. Las declaraciones de Ayuso, donde esperaba que Cuba, Nicaragua y México rompieran sus cadenas siguiendo el ejemplo de Argentina, provocaron un choque diplomático que incluyó el fallido viaje de la líder madrileña a México. Estas acciones refuerzan la percepción de que Ayuso busca erigirse como la voz principal de la derecha europea e hispanoamericana frente a las políticas progresistas del Gobierno de Pedro Sánchez.