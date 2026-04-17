Ayuso, el enigma de la derecha española: un libro desvela su ascenso meteórico

El periodista David Fernández publica Ayuso, el primer estudio no hagiográfico sobre la presidenta madrileña, desentrañando su compleja estrategia política y su capacidad para sortear crisis y adversarios. El libro revela cómo una figura subestimada se ha convertido en el símbolo más potente de la derecha en España, con la ayuda de asesores clave y una astucia implacable.

David Fernández , un reportero metódico y tenaz que ha dedicado cuatro años de su carrera a investigar, ha dado a luz el primer libro que se aparta de la hagiografía para retratar a Isabel Díaz Ayuso . A través de más de 180 entrevistas, Fernández ha intentado desentrañar el enigma de cómo una licenciada en Ciencias de la Información, inicialmente subestimada por sus compañeros en el Partido Popular , ha ascendido hasta convertirse en la figura más influyente de la derecha española.

El autor se sumerge en las profundidades de uno de los enigmas políticos más fascinantes de nuestro tiempo para perfilar a una mujer de gran astucia, capaz de sortear cualquier obstáculo y anular a sus adversarios. Fernández, de 47 años, un hombre de barba y cabello canoso con un abrigo tres-cuartos, se presenta en una cafetería madrileña portando bajo el brazo su obra, titulada Ayuso y publicada por Libros del K.O., que saldrá a la venta el próximo 20 de abril. Su presencia delata la de un periodista en busca de la verdad. El libro comienza con una anécdota reveladora que tuvo lugar en un acto del colegio de abogados. Ayuso, al encontrarse con un perchero repleto de togas, decidió ponerse una. Un abogado, con un tono irónico, le preguntó si ahora era abogada. Fernández explica que esta escena, aparentemente trivial, dice mucho de ella, de su audacia y su capacidad para adentrarse en terrenos desconocidos. El título original que el autor contempló para su obra fue Skynet, en alusión al software maligno de la saga Terminator que se rebela contra sus creadores. Esta idea surgió de las conversaciones con personas del entorno de Pablo Casado, el expresidente del PP que perdió su pulso político con Ayuso. Aunque la editorial consideró el título demasiado rebuscado, Fernández argumenta que es una metáfora muy precisa. Casado, al designar a Ayuso como candidata, buscaba una figura secundaria y supuestamente leal. Sin embargo, Ayuso, al igual que Skynet, aprendió y evolucionó, y acabó superando y desplazando a quienes la promovieron. La llegada de Miguel Ángel Rodríguez como asesor principal marcó un punto de inflexión en la carrera de Ayuso. Fernández detalla cómo ella, consciente de las burlas y menosprecios de sus compañeros, especialmente de Ciudadanos, que acuñó el término "ayusadas" para referirse a sus errores, necesitaba una figura que estructurara su mensaje. Rodríguez, un experimentado estratega político que se encontraba en un momento de retirada tras sufrir dos infartos, vio en Ayuso una oportunidad para revivir su carrera. Su astucia y conocimiento del terreno político le permitieron moldear la imagen y el discurso de la presidenta madrileña, proyectándola como una figura de gran relevancia. El autor también relata la anécdota de cómo Florentino Pérez intentó captar a Rodríguez para liderar el proyecto de la Superliga en el Real Madrid. Sin embargo, Rodríguez declinó la oferta, convencido del enorme potencial de Ayuso y de que ella podría alcanzar cotas políticas aún mayores. Bajo la influencia de Rodríguez, Ayuso ha llegado a creerse la gran estadista del siglo XXI, con la misión de "salvar a España", según la visión que su asesor le ha inculcado. La pregunta sobre si llegará a ser presidenta del Gobierno de España queda abierta, ya que, como bien señala Fernández, en la política española, el futuro es impredecible. Fernández describe a Ayuso y su equipo como "el ojo que todo lo ve", un sistema de vigilancia casi omnisciente. El autor comparte una experiencia personal que ilustra esta afirmación: al visitar un bar cercano a la residencia de Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, investigado por dos delitos fiscales, fue contactado al día siguiente por alguien del equipo de la presidenta. A pesar de no haberse identificado y de no haber accedido al portal de la casa, su presencia en el bar ya era conocida. Fernández sospecha que las fuerzas policiales podrían estar colaborando con el equipo de Ayuso, fotografiando a quienes frecuentan ciertos lugares y compartiendo esa información. Esta anécdota subraya la percepción de un aparato de información y control que rodea a la presidenta. Isabel Díaz Ayuso ha logrado sobrevivir a cuatro crisis de gran envergadura que habrían truncado la carrera de cualquier otro político. Fernández atribuye esta resiliencia a su estrecha relación con los medios de comunicación y al poder económico, pero advierte que su caída podría ser tan abrupta como su ascenso, dependiendo de la pérdida de estos apoyos. Cita el caso de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, para ilustrar la volatilidad del poder. Eduardo Inda, director del digital Okdiario, se refería a Cifuentes de manera favorable mientras recibía publicidad, pero su opinión cambió drásticamente cuando se decidió su caída. El autor predice que, si medios como The Objective, El Debate y Okdiario dejan de considerar a Ayuso como una figura inmaculada, su destino podría ser similar al de Cifuentes. Fernández también aborda la convicción de Cristina Cifuentes de que su caída se debió a su oposición a la concesión de una universidad al Grupo Planeta y a su negativa a liberar pagos al Grupo Quirón, una empresa con vínculos al novio de Ayuso. Cifuentes, según el autor, ha compartido esta versión de los hechos con diversas personas. Al llegar al poder, Ayuso actuó rápidamente: aprobó la licencia para la universidad y autorizó los pagos a Quirón, demostrando, según Fernández, su agudeza y astucia política. La capacidad de Ayuso para influir en la dimisión de un Fiscal General del Estado es otro ejemplo que Fernández utiliza para ilustrar hasta dónde está dispuesta a llegar la presidenta madrileña para alcanzar sus objetivos, añadiendo una dimensión de poder y determinación a su figura política





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