Ayuso denuncia pérdida de 270.000 horas de clase por huelga en Madrid

Isabel Díaz Ayuso responsabiliza a los docentes de la pérdida masiva de horas lectivas y critica el encierro en la Consejería de Educación durante la huelga indefinida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado este jueves las recientes movilizaciones del profesorado, señalando que los estudiantes son las principales víctimas de lo que denomina "huelgas torticeras". Durante su intervención en el Pleno de la Cámara regional, la dirigente autonómica ha destacado que la interrupción de la actividad docente ha causado una pérdida acumulada de 270.000 horas de clase desde el inicio de las protestas.

La situación educativa se ha deteriorado aún más con la participación directa de las seis universidades públicas de la región durante los días 4 y 5 de noviembre. Este cierre conjunto de centros educativos y aulas universitarias ha generado un impacto significativo en la preparación académica, especialmente para los alumnos de Bachillerato que se preparan para la Prueba de Acceso a la Universidad.

Also read Ayuso entrega medalla a Nasry Asfura y fortalece lazos con ultraderecha

Impacto Académico y Pérdidas Lectivas

El Gobierno regional ha cuantificado el daño educativo derivado de las paralizaciones iniciadas el pasado 14 de octubre. Díaz Ayuso ha manifestado que estos alumnos madrileños quedan en clara desventaja comparados con el resto de estudiantes españoles debido a la reducción drástica de horas lectivas. La dirigente ha subrayado que la incertidumbre y la falta de preparación son consecuencias directas de las medidas de conflicto.

La pérdida de tiempo académico no solo afecta al rendimiento individual, sino que también genera una preocupación generalizada por la equidad educativa en la región. La comunidad autónoma ha considerado que estos hechos menoscaban el derecho fundamental de los estudiantes a recibir una enseñanza continua y de calidad.

Advertisement

Conflicto Político y Críticas del PSOE

Mientras Isabel Díaz Ayuso defendía la gestión educativa, Mar Espinar, portavoz del PSOE-M, ha criticado severamente la situación financiera del sector público. Espinar ha denunciado que el acuerdo plurianual firmado hace un año con los rectores ha tenido resultados negativos, citando ejemplos concretos de precariedad. La portavoz ha relatado que la Universidad Rey Juan Carlos no pudo encender la calefacción y que la Universidad Complutense tuvo que solicitar un crédito bancario para pagar nóminas.

La crítica parlamentaria se ha extendido a otras infraestructuras, señalando que la Complutense cerró su librería, su editorial y 245 despachos en la Facultad de Derecho. Mar Espinar ha argumentado que Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno, lo que justifica las protestas como una respuesta necesaria ante la falta de recursos.

Encierro en la Dirección General de Recursos Humanos

En paralelo a los debates parlamentarios, docentes se dirigieron a las 10.00 horas al edificio de la Dirección General de Recursos Humanos en la calle Santa Hortensia. Un grupo de manifestantes decidió encerrarse en las instalaciones para exigir una negociación real con la titular de Educación, Mercedes Zarzalejo. El bloqueo duró hasta el mediodía, momento en el que los participantes se retiraron para unirse a una concentración conjunta con estudiantes universitarios.

Los representantes del comité de huelga han registrado un escrito oficial solicitando una reunión urgente. Desde la consejería, se ha calificado este tipo de acciones como "delincuencia y prácticas mafiosas", rechazando la ocupación de edificios oficiales como una forma legítima de protesta.

Advertisement

Reacciones y Consecuencias Futuras

Mercedes Zarzalejo ha censurado públicamente las tácticas utilizadas por los manifestantes. La consejera ha afirmado que ejercer el derecho de huelga no implica realizar concentraciones no autorizadas, secuestrar edificios ni amenazar a empleados públicos. Ha destacado especialmente la negativa de los docentes a respetar la movilidad ciudadana y el trabajo de los padres.

Manuela Bergerot, de Más Madrid, ha advertido que estas tensiones podrían tener consecuencias políticas importantes. La portavoz ha relacionado las protestas con los recientes resultados electorales en Brasil y Estados Unidos, augurando un cambio de signo político en la Comunidad de Madrid. La jornada de movilizaciones continuará con una manifestación programada para las 17.30 horas entre Atocha y la Consejería de Educación.