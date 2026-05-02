Ayuso defiende un Madrid 'libre de acoso político y sectarismo' en el Dos de Mayo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la identidad madrileña como espacio de libertad y pluralidad durante el acto del Dos de Mayo, criticando el nacionalismo y las ideologías identitarias. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apoyó su mensaje y reclamó más colaboración institucional para la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso , defendió un Madrid libre de acoso político y sectarismo durante el acto institucional del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos.

En un discurso de tono institucional, Ayuso enfatizó que la región no se dejará controlar por nadie y criticó duramente el nacionalismo y las ideologías identitarias. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apoyó este mensaje, resaltando el carácter abierto y solidario de la región. Ayuso transformó su discurso por el Día de la Comunidad de Madrid en una afirmación de la identidad madrileña como un espacio de libertad, pluralidad y rechazo al sectarismo.

La presidenta regional aseguró que Madrid no tiene cabida para el nacionalismo ni para las ideologías identitarias, a las que acusó de ser una pérdida de tiempo. Argumentó que un verdadero madrileño puede admirar a Cataluña, al igual que un catalán que ama su tierra respeta a otras regiones, comenzando por Madrid.

A su juicio, la capital y su comunidad están viviendo su mejor momento precisamente porque han evitado las divisiones políticas y han apostado por lo que funciona, sin complejos. En este contexto, Ayuso afirmó que la región dice sí a las ideas útiles y no a las imposiciones externas.

La presidenta también expresó su preocupación por la situación general de España y la falta de apoyo administrativo que, según ella, recibe Madrid a pesar de ser una región capital e internacional. Defendió que la comunidad representa todas las formas de ser español y lamentó la pérdida de oportunidades en el actual clima político e institucional.

Durante su discurso, Ayuso solicitó proyectos de ámbito estatal que impulsen infraestructuras para la nación, una mejor distribución del agua, incentivos para los médicos, reformas en el transporte, apoyo a las inversiones, protección para los autónomos y medidas para abordar la crisis de la familia y la baja natalidad. Ayuso también destacó el estilo de vida madrileño, asociado a las terrazas, el ocio cultural y los paseos por calles alegres, pero sin ignorar los problemas sociales.

Subrayó que en Madrid existe una respuesta espontánea ante situaciones de vulnerabilidad, ya sea un menor solo, una mujer agredida o una persona mayor con discapacidad que necesita ayuda. La presidenta elogió la convivencia entre el comercio tradicional y las empresas internacionales, así como la diversidad que caracteriza a la región. También reconoció el valor del campo madrileño, vinculado a la infancia, y a los agricultores, ganaderos, servicios públicos y el sistema sanitario.

En el plano simbólico, Ayuso recordó que la región era una villa modesta de 5.000 habitantes antes de convertirse en un centro de decisiones para la construcción del Estado moderno. Evocó la huella de la reina Isabel la Católica, el Alcázar de Madrid y el Palacio Real, así como el papel de Madrid en momentos históricos como la expedición de Colón.

La presidenta reivindicó que Madrid es una tierra de acogida, abierta a la pluralidad ideológica, pero también una tierra de fe y tradiciones. Remarcó que su herencia es occidental y que los valores de libertad, vida y Estado de derecho son los bienes más preciados de la comunidad. Durante el acto institucional, se rindió homenaje 'In Memoriam' a personalidades fallecidas, incluyendo al expresidente del Cermi Madrid Óscar Moral, la futbolista María Caamaño y víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Además, se entregaron las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales, incluido el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, enfatizó el carácter abierto, dinámico y solidario de Madrid y defendió que la región necesita colaboración institucional, no obstáculos. En un mensaje en redes sociales, felicitó a los madrileños y a quienes se sienten como en casa en la comunidad.

Feijóo recordó que su primer acto como líder del PP en 2022 fue la celebración del Dos de Mayo y aseguró que su presencia responde a la voluntad de trabajar junto con la Comunidad de Madrid en áreas como infraestructuras, transporte público, sanidad y gestión de flujos migratorios





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