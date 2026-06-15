Ayuso defiende la obligación de empadronarse para acceder a bonificaciones de transporte en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justifica la medida que exige empadronamiento para obtener descuentos en transporte público, afectando a estudiantes y migrantes, mientras la oposición critica la exclusión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha defendido este lunes la polémica decisión del Consorcio Regional de Transportes de hacer obligatorio el empadronamiento en la región para acceder a las bonificaciones en el transporte público , una medida que afecta principalmente a estudiantes y personas migrantes.

Durante un desayuno informativo en el hotel Four Seasons de Madrid, Ayuso argumentó que el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del coste del transporte público, independientemente de si lo usa o no, y que por lo tanto es necesario garantizar que los beneficiarios de las ayudas sean residentes de la comunidad. La nueva disposición, que entró en vigor este mismo lunes, excluye a quienes no estén empadronados en la Comunidad de Madrid, lo que incluye a numerosos estudiantes que mantienen su padrón en sus provincias de origen, así como a inmigrantes que, por diversas trabas administrativas, no logran empadronarse en la región.

Ayuso ha indicado que su gobierno busca promover acuerdos con otras comunidades autónomas para que los jóvenes universitarios puedan disfrutar de bonificaciones, aunque no ha precisado detalles sobre cómo se abordará la situación de los migrantes. La medida ha generado una fuerte reacción política y social. Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Vallecas para exigir la retirada inmediata de esta disposición, argumentando que perjudica gravemente a colectivos vulnerables.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que la decisión de Ayuso va a hacer la vida más difícil a estudiantes y trabajadores que mantienen su padrón en sus provincias de origen, así como a miles de personas migrantes que se encuentran en distintas situaciones administrativas y que encuentran trabas para empadronarse en la Comunidad de Madrid. Bergerot ha criticado duramente a la presidenta regional, afirmando que Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a los migrantes.

El partido prevé además preguntar sobre este tema en el próximo pleno de la Asamblea de Vallecas, con la intención de visibilizar el impacto de una política que consideran discriminatoria y excluyente. El debate sobre la obligatoriedad del empadronamiento para acceder a las bonificaciones del transporte público no es nuevo en la Comunidad de Madrid, pero esta nueva medida supone un endurecimiento de los requisitos que ya existían.

La decisión se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno regional para racionalizar el gasto público y garantizar que los recursos se destinen a los residentes registrados. Sin embargo, críticos apuntan que la medida tiene un sesgo contra los colectivos más vulnerables y que no aborda las causas profundas de la falta de empadronamiento, como las dificultades burocráticas o la situación irregular de algunos inmigrantes.

Organizaciones sociales han señalado que la medida podría aumentar la exclusión social y dificultar la movilidad de quienes menos recursos tienen. Mientras tanto, el gobierno de Ayuso insiste en que la medida es necesaria para la sostenibilidad del sistema y que se buscarán acuerdos con otras comunidades para minimizar el impacto negativo. El tiempo dirá si esta política logra sus objetivos o si, por el contrario, genera más desigualdad en la región





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