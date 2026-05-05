Ayuso defiende el mestizaje ante la cancelación del homenaje a Cortés en México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ensalza el mestizaje tras la cancelación de un evento en honor a Hernán Cortés en la Catedral de Ciudad de México, generando polémica y reavivando tensiones diplomáticas con el gobierno mexicano.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha defendido el mestizaje tras la cancelación de un homenaje a Hernán Cortés en la Catedral de Ciudad de México .

El evento, que también pretendía honrar a Isabel 'La Católica', fue trasladado a la sede de producción de Nacho Cano debido a la falta de 'totalidad de los permisos'. La Arquidiócesis Primada justificó la cancelación argumentando que la conmemoración podría dividir el mensaje de 'esperanza y alegría' del mestizaje y que las narrativas asociadas a la conquista son divisivas.

Ayuso ha criticado a quienes, según ella, buscan vivir del odio y 'rehuir del presente y de sus obligaciones', enfatizando la importancia de celebrar eventos que promuevan la libertad y el entendimiento mutuo entre España y México. La presidenta madrileña ha insistido en que el mestizaje es un proceso que une a las personas más allá de sus orígenes, señalando que 'habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos'.

Nacho Cano, por su parte, ha defendido la figura de Hernán Cortés como uno de los fundadores de México, negando que la conquista fuera un acto de saqueo y resaltando la 'pureza de sangre' del mestizaje. La polémica se intensificó con la ausencia de reuniones entre Ayuso y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a pesar de los intentos de contacto.

Este viaje de diez días a México se produce en un contexto de tensiones diplomáticas previas entre ambos países, incluyendo críticas de Ayuso al Gobierno de México, comparándolo con 'dictaduras' y acusándolo de ser un 'narcoestado', lo que generó una fuerte respuesta de Sheinbaum, quien calificó estas afirmaciones como 'propaganda absolutamente falsa'. A pesar de estas diferencias, Ayuso justifica su visita como un esfuerzo por 'intensificar las relaciones económicas y culturales' con México, destacando que México es el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid después de Estados Unidos, con una inversión que supera los 1.000 millones de euros en 2025.

La situación recuerda a incidentes anteriores, como la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI y al papa Francisco solicitando disculpas por los actos cometidos durante la conquista, y las posteriores tensiones generadas durante el mandato de Sheinbaum. Además de la controversia en la Ciudad de México, la agenda de Ayuso incluye visitas a Monterrey, Aguascalientes (donde recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes) y la Riviera Maya, donde asistirá a la gala de los Premios Platino.

La presidenta madrileña también ha participado en un encuentro de estudiantes en la Universidad de la Libertad, fundada por el magnate mexicano Salinas Pliego, y se reunirá con representantes del grupo operador de restaurantes y servicios mexicano Alsea. Este viaje, el segundo oficial de Ayuso a México, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición madrileña, especialmente en relación con sus declaraciones sobre el Gobierno mexicano y la situación política del país.

La cancelación del homenaje a Cortés y la posterior defensa del mestizaje por parte de Ayuso han reavivado el debate sobre la historia de la conquista y su impacto en la identidad mexicana, así como sobre las relaciones bilaterales entre España y México. La protesta en las inmediaciones de la Catedral por parte de pueblos indígenas, recordando los “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la conquista, subraya la sensibilidad del tema y la importancia de abordar la historia desde una perspectiva inclusiva y respetuosa





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