Ayuso consolida su liderazgo en Madrid ante una izquierda en crisis

Una encuesta de Sigma Dos revela que Isabel Díaz Ayuso podría obtener una ajustada mayoría absoluta en 2027, mientras que Vox crece pero a un ritmo menor que en otras regiones y la izquierda se fragmenta.

La situación política actual en España se encuentra marcada por una serie de factores que aceleran el calendario político, incluyendo los pactos de gobernabilidad en Extremadura y Aragón, la campaña electoral en Andalucía y los desafíos legales que enfrenta el gobierno a nivel nacional.

En Madrid, la atención se centra en las aspiraciones de Isabel Díaz Ayuso de consolidar su segunda mayoría absoluta en las elecciones de 2027. Para lograrlo, el Partido Popular debe gestionar el crecimiento de Vox, un partido que ha ganado terreno y se ha convertido en un actor clave en la política regional.

La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO revela que Ayuso podría alcanzar su objetivo gracias a un crecimiento más moderado de Vox en Madrid y a la crisis de liderazgo que afecta a la izquierda en la Comunidad. Según la encuesta, el PP obtendría actualmente entre 68 y 69 escaños en la Asamblea de Madrid, con un 46,7% de los votos, lo que representaría una mayoría absoluta ajustada.

Este resultado implica un ligero retroceso en comparación con las elecciones de 2023, principalmente debido al aumento de Vox, que pasaría del 7,4% al 9,5% de los votos, obteniendo hasta 14 escaños. Sin embargo, este crecimiento de Vox es menor que el experimentado en otras regiones como Extremadura, Aragón o Castilla y León. La encuesta también indica que un 5% de los votantes populares podrían inclinarse por Vox, lo que podría aumentar aún más su representación.

A pesar de esto, Ayuso mantiene un alto nivel de fidelidad de voto, con un 86,9%. En cuanto a la izquierda, la encuesta muestra una situación de crisis y fragmentación. El bloque progresista se mantiene estancado en el 37,1% de los votos, sin lograr superar el nivel de 2023.

El PSOE recuperaría la segunda plaza con 29 diputados y el 20,2% de los votos, arrebatándoselos a Más Madrid, que enfrenta una crisis interna por la lucha de poder entre Mónica García y Emilio Delgado. Esta situación beneficia al PSOE, que también atrae a votantes de Podemos, que no logró representación en la Asamblea en 2023.

Además, se prevé un aumento en el número de diputados en la Asamblea de Madrid debido al crecimiento poblacional de la región, lo que podría complicar aún más el panorama político. La encuesta se realizó entre el 24 y el 30 de abril, con una muestra de 1.391 entrevistas y un margen de error de ±3,1%





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