Ayuso autoriza eventos taurinos en Venta del Batán para transformar el espacio

El Gobierno de Ayuso modifica la protección de la Casa de Campo para permitir ferias y corridas en la Venta del Batán, cumpliendo demandas de sectores taurinos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado una reforma en la protección ambiental de la Casa de Campo. Este cambio normativo busca habilitar la Venta del Batán como un centro especializado para la celebración de corridas de toros y ferias taurinas. La medida responde directamente a las solicitudes formuladas por empresarios y asociaciones del sector, que han trabajado durante un año en propuestas concretas para la explotación comercial de estas instalaciones públicas.

Modificación del estatus BIC para facilitar la actividad

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid está tramitando la modificación de la figura de Protección como Bien de Interés Cultural (BIC) que ampara el entorno. Este procedimiento administrativo, iniciado hace unas semanas, elimina las restricciones actuales que impedían el uso taurino del espacio. La administración regional ha confirmado que las propuestas recibidas servirán como punto de partida fundamental para la futura licitación del servicio, asegurando que el desarrollo cumpla con los objetivos de revitalización planteados.

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Propuestas empresariales para un complejo turístico multisectorial

Varios actores del sector han enviado sus ideas a través del Centro de Asuntos Taurinos creado por Ayuso. Entre los promotores destacan Las Ventas Tour, L35 y Eventos Palacio Vistalegre, junto a asociaciones como Ganaderos de Lidia de la Región de Madrid, El Toro de Madrid, Chenel y Oro, Radio España, la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid y la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Estas entidades han analizado el futuro de los corrales, la plaza y la escuela de tauromaquia José Cubero.

Ampliación de la plaza y creación de espacios museísticos

La mayoría de las propuestas coinciden en la necesidad de ampliar y cubrir el coso taurino existente. El objetivo es transformar la categoría del recinto para permitir corridas con muerte de las reses y aumentar la capacidad desde las tres filas actuales hasta un aforo estimado de 1.500 personas. Las Ventas Tour, la empresa que gestiona la plaza de Las Ventas, presenta uno de los proyectos más elaborados bajo la denominación de Centro de Interpretación del Toro Bravo y la Dehesa Ibérica. Este espacio incluiría exposición permanente, recursos audiovisuales, maquetas, hologramas y experiencias inmersivas con un enfoque pedagógico para público general y escolar.

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Integración cultural y opciones de alojamiento VIP

El proyecto de Las Ventas Tour también contempla la creación de un espectáculo estable de gran formato que combine escenografía histórica sobre el origen del toreo con arte flamenco. Este espectáculo nocturno utilizaría actores, caballos, toreros y bailaores, integrando música, iluminación y proyecciones 360 grados. Además, la compañía propone la apertura de un hotel boutique para ofrecer experiencias VIP, transformando la Venta del Batán en un polo de atracción turística y cultural con funciones semanales y aforo estable durante todo el año.

Instalaciones complementarias y visibilidad aérea icónica

Otras iniciativas incluyen la instalación de carpas efímeras para alquilar el espacio a bodas, comuniones o eventos empresariales, tal como solicita la Federación Taurina. El diseño del bar-restaurante contempla terrazas y cerramientos invernales traslúcidos, mientras que la Asociación de Ganaderos de Lidia sugiere acristalamientos con vistas a los establos. Una propuesta simbólica presentada por Radio España es la construcción de El Toro de España, una gran estructura metálica visible desde decenas de kilómetros y desde los aviones comerciales que operan en el aeropuerto de Madrid-Barajas.