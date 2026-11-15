Ayuso ataca a los huelguistas como garrapatas y asegura que el presupuesto educativo es histórico

La presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza negociar, llama garrapatas a los profesores y defiende la gestión económica con 20.000 millones para educación.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha endurecido su postura ante la huelga docente que se prolonga desde hace más de un mes, negándose abiertamente a entrar en negociaciones con los sindicatos. Durante un acto del Partido Popular celebrado este fin de semana, la titular de la executive madrileña definió a los manifestantes como "garrapatas" que buscan beneficiarse del sector público sin aportar valor real a la educación. Esta declaración contundente marca un punto de no retorno en la tensión entre la administración regional y el profesorado, quienes exigen mejoras en sus condiciones laborales.

Cálculos sobre las horas perdidas y el impacto en el alumnado

La dirigente popular justificó su rechazo a la mesa de diálogo señalando que se han perdido 400.000 horas lectivas, una cifra que considera inaceptable para el rendimiento académico. Ayuso destacó que existen alumnos que no han podido disfrutar de ni una sola hora de clase durante la fase de la PAU, lo que considera una traición al derecho fundamental de los estudiantes a ser escolarizados. Según su argumento, los huelguistas priorizan sus protestas sobre el bienestar académico de los menores, impidiendo el normal desarrollo del curso escolar y afectando directamente a su futuro académico.

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Críticas a la gestión sindical y defensa del servicio público

La presidenta de la Comunidad de Madrid dirigió un ataque directo a la estructura sindical, cuestionando la existencia de 320.000 liberados sindicales en España que no han acudido a sus puestos de trabajo, incluso durante la pandemia. Calificó de engañosas las alegaciones de los manifestantes sobre unas camisetas amarillas que, según su versión, intentaban hacer creer que la administración regional era la única responsable de las condiciones laborales. Ayuso afirmó que los sindicatos han mentido repetidamente sobre los acuerdos ya alcanzados, destacando que se habían cerrado pactos históricos que garantizaban avances en la profesión docente antes de que se iniciara el conflicto.

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Defensa del presupuesto y los 20.000 millones para educación

En respuesta a las críticas sobre la financiación del sector, Ayuso subrayó que la Comunidad de Madrid destina 20.000 millones de euros en educación y sanidad pública, una cantidad equivalente al presupuesto total de sus antecesores. La dirigente explicó que, gracias a la gestión económica actual, la comunidad ha recaudado 32.000 millones en solo siete años, lo que representa un aumento del 60% en los ingresos. Esta justificación fiscal pretende demostrar que la administración regional no ha escatimado en recursos, atribuyendo la crisis exclusivamente a la postura intransigente de los sindicatos en lugar de a falta de inversión.

Solidaridad con docentes en activo y cierre del conflicto

La presidenta también expresó su respaldo a los profesores que continúan impartiendo clases, reconociendo la enorme dificultad de su labor en el contexto actual. Señaló que es muy complicado ejercer la enseñanza cuando se ven rodeados por la presión de los huelguistas, muchos de los cuales, según su discurso, son personas que no aman lo que dicen defender. Ayuso insistió en que la situación debe resolverse lo antes posible para garantizar el aprendizaje de los niños, manteniendo una actitud de firmeza frente a lo que considera un boicot injustificado al sistema educativo público.