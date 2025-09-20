Ayuso advierte contra la instrumentalización política en las universidades y enfrenta protestas por la financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el curso universitario 2025-2026 en un ambiente marcado por la tensión, enfrentando protestas por la financiación y lanzando advertencias contra la politización de los centros educativos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , protagonizó una jornada marcada por la controversia durante la inauguración del curso universitario 2025-2026 en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). En su discurso, Ayuso lanzó una advertencia velada contra la instrumentalización de los centros educativos, refiriéndose a la colocación de símbolos a favor de Palestina y en contra de la invasión de Gaza por parte de Israel.

La mandataria enfatizó que no se consentiría la utilización de las instituciones educativas para la guerra ideológica o la ingeniería social. Su intervención se produjo en un ambiente tenso, ya que la plaza de San Diego, donde se celebraba el evento, se convirtió en un escenario de confrontación entre manifestantes a favor y en contra de la política regional. Grupos sindicales, como UGT y CC OO, convocaron una protesta para denunciar la “infrafinanciación” de las universidades, mientras que seguidores de Ayuso expresaron su apoyo a la presidenta. Los universitarios protestaron contra los recortes en educación, la causa palestina y la vuelta a la educación. Ayuso, en su discurso, también defendió la libertad de expresión, pero advirtió contra la llamada “cancelación”, que consideró un eufemismo para la censura y el totalitarismo. Destacó la importancia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la educación en un ambiente pacífico y libre de coacciones. En cuanto a las novedades académicas, Ayuso anunció la próxima aprobación de una nueva ley de universidades que incluirá la financiación por objetivos, y resaltó la relación “estratégica” de las universidades españolas con Hispanoamérica. Sin embargo, la atmósfera del evento estuvo dominada por el debate político. La protesta sindical, con banderas palestinas y republicanas, contrastó con el apoyo de los seguidores de Ayuso, quienes corearon consignas a favor de la presidenta y en contra del gobierno central. La tensión alcanzó su punto álgido cuando se denunció la grave situación de “infrafinanciación” de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que se vio obligada a solicitar un préstamo al Gobierno regional. Los sindicatos argumentaron que este préstamo no es una solución real, sino un “parche” que perpetúa el problema y que podría derivar en un control indebido por parte del Ejecutivo Regional. La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Rosa María Romero, criticó la política educativa de Ayuso, acusándola de “desmantelar sistemáticamente” el sistema educativo. La confrontación en la plaza evidenció las profundas divisiones políticas y sociales en la Comunidad de Madrid, y la polarización en torno a cuestiones como la educación y el conflicto palestino-israelí





