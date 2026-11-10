Ayuso acosa a Sánchez en Espejo Público y critica La Revuelta

Isabel Díaz Ayuso insulta a Pedro Sánchez en Antena 3, rechaza la entrevista de RTVE a Santiago Abascal y alertan sobre fraude electoral en las elecciones del 29 de noviembre.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, protagonizó una agresiva confrontación verbal durante su aparición en el programa Espejo Público de Antena 3 el martes. La líder regional estalló contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominándolo dictador, tirano y caradura. Ayuso aseguró explícitamente que si el mandatario tuviera peor físico no ocuparía su cargo desde hace mucho tiempo, una afirmación que generó gran controversia.

Críticas directas a la figura de Pedro Sánchez

La president madrileña no disimuló su descontento al comentar las recientes declaraciones de Pedro Sánchez. El jefe del ejecutivo había expresado su malestar por los insultos recibidos, como el llamado hijo de puta proferido por Ayuso en el pasado. La respuesta de la líder regional fue contundente, acusando al presidente de no respetar la separación de poderes ni la verdad. Añadió que no presentaba declaraciones en el Senado ni en el Congreso sobre su política exterior.

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Ayuso también hizo referencia a la entrevista concedida por Santiago Abascal en el programa La Revuelta de RTVE. Sostenía que Pedro Sánchez utiliza ese tipo de contenidos para dividir el voto y fracturar la alianza entre el PP y Vox. La estrategia, según su análisis, busca que el líder de la ultraizquierda quede por encima del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Insistió en que no ocurre nada en esa cadena pública que no esté controlado directamente por el Gobierno central.

Reproches al presentador David Broncano y a la televisión pública

La presidenta de la Comunidad de Madrid dedicó varios comentarios a David Broncano, presentador de La Revuelta. Criticó su titubeo y su falta de rumbo al iniciar el discurso durante el programa. Consideró vergonzoso que el periodista introdujera mítines cuando él mismo era el interrogador. Señaló además que Broncano describió su espacio como un programa de izquierdas, algo que calificó de inaceptable para una cadena de radio y televisión pública.

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Ayuso cuestionó la superioridad moral con la que consideró que fueron tratadas en el debate. Recordó los cortes del programa donde David Broncano confronta a Santiago Abascal sobre el término dictador aplicado al presidente del Gobierno. La líder regional afirmó que La Revuelta blanquea una televisión que considera secuestrada por el ejecutivo actual. Recomendó a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo no caer en señuelos ni trampas mediáticas.

Tensión previa al 29 de noviembre y otros episodios

El monólogo de Isabel Díaz Ayuso extendió sus críticas más allá de la política partidista. Atacó a los sindicatos CCOO y UGT en línea con sus posturas previas sobre la huelga general. También reprochó al Gobierno por el accidente de tren en Urda, acusando al presidente de falsedad. Sugirió que pretendía hacer parecer actual el régimen de Franco para ocultar responsabilidades en la infraestructura ferroviaria.

La presidenta regional no aprobó la ausencia de Pedro Sánchez al funeral de las víctimas del accidente en Toledo. Consideró que el presidente evitó el evento al tratarse de una misa religiosa. Comparó esta actitud con la situación del expresidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, quien mantiene su posición actual. Finalmente, alertó sobre posibles fraudes electorales de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Mencionó específicamente el voto por correo y la Ley de Nietos como mecanismos de manipulación. La líder madrileña reactivó el conflicto abierto a menos de tres semanas de los comicios.