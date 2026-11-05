Ayuntamiento de Sevilla renueva pavimentos en distritos Cerro y Amate

El Ayuntamiento de Sevilla inicia obras de asfaltado en nueve calles de los distritos Cerro y Amate para mejorar la movilidad y seguridad vial en la capital hispalense.

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado esta viernes las obras de reasfaltado en nueve calles de los barrios del Cerro, Palmete, Padre Pío y Rochelambertha renovado el pavimento de otras cinco calles en el barrio de Rochelmbert que estaban deterioradas. La actuación, que busca mejorar la seguridad vial y la movilidad, da continuidad a las intervenciones realizadas en este barrio y se enmarca en el plan municipal de reasfaltado.

Detalles Técnicos De La Intervención Municipal

El alcalde, José Luis Sanz, ha visitado las obras, que han contado con unay que han permitido renovar, además, la señalización horizontal de más de 350 metros lineales y reordenar las plazas de aparcamiento de la zona. Estas mejoras forman parte de un conjunto de trabajos que cuentan con una inversión de 230.000 euros distribuidos en distintos puntos del distrito Cerro-Amate. Entre las calles incluidas en estas actuaciones figuran Barrios Unidos, en el entorno de Padre Pío y Palmete; Francisco Carrera Iglesias, conocida como 'Paquili', y el eje formado por Puerto de Viella, Puerto de Cienfuegos y Puerto de Jumilla.

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Estrategia De Renovación Y Conservación Del Viario

Todo ello, con el objetivo de hacer el barrio"más cómodo, seguro y accesible", ha abundado Sanz. La iniciativa se integra en una estrategia más amplia en la que el Ayuntamiento ha invertido más de 60 millones de euros en los últimos tres años en el asfaltado de casi 200 kilómetros de vías, dentro de su estrategia de renovación y conservación del viario público. Las mejoras también incluyen la reforma integral de la calle Puerto de los Alazores, ejecutada en 2023 en el tramo comprendido entre Paulo Orosio y Tarragona, así como a la reforma integral de la calle Puerto de los Alazores, ejecutada en 2023 en el tramo comprendido entre Paulo Orosio y Tarragona.

Posiciones De Los Actores Y Planificación Futura

El mandato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se centra en el viario, los espacios públicos, las zonas verdes y los equipamientos. En este sentido, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja ya en la instalación de un área de juegos de calistenia en la plaza Valentín Suárez Parreño, en el estudio para la ampliación del parque del Pontífice Pablo VI y en la reforma y ampliación del Parque de las Palomas. Asimismo, se está priorizando la implantación del nuevo modelo de contenedores.

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Impacto Concreto En La Vida De Los Ciudadanos

Otras intervenciones desarrolladas durante estas semanas incluyen obras en calles como Pablo Armero y Calatayud. Y antes de finalizar el año está previsto actuar en las calles Párroco Antonio Gómez Villalobos y Juan de Ledesma y en la avenida de Hytasa. Estas acciones responden a una planificación que atiende las necesidades de cada zona y que seguirá avanzando para que todos los sevillanos cuenten"con infraestructuras dignas y funcionales.

Mejoras Previstas Para Otros Barrios De La Ciudad

El consistorio destaca más de una decena de actuaciones de mejora en sus barrios en los últimos meses. Entre ellas destacan la renovación de pavimentos en Olivar de la Reina; la remodelación integral de la pista deportiva de la plaza Poeta Miguel Hernández; y la renovación del cerramiento del Parque Fábrica de Contadores y de su área canina, que incorpora nuevos equipamientos de calistenia, mesas de ping-pong y zonas de juegos biosaludables. En Santa Aurelia destaca la reurbanización integral de la calle Mandarina, que ha permitido transformar un espacio anteriormente degradado y que se inundaba cuando llovía.

Avances En Redes Y Servicios Básicos

Por su parte, en San José de Palmete se encuentra en marcha la quinta y última fase de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, de Emasesa. Esta fase completa el trabajo donde se han renovados pavimentos, acerados, alumbrado, señalización y redes de abastecimiento y saneamiento, además de incorporar nuevas plazas de aparcamiento y mejorar la accesibilidad. Estas iniciativas buscan garantizar que todos los barrios de la capital andaluza dispongan de servicios públicos eficientes y seguros para sus residentes.