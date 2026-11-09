Ayuntamiento de Santa Cruz Recurre Retirada Estatua Franco por Riesgo Estructural

El gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la paralización de la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para retirar la estatua a Franco. La administración local invoca argumentos técnicos y económicos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto un recurso formal ante la Audiencia Nacional solicitando la paralización inmediata de la orden emitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Esta resolución ministerial exige al consistorio la retirada de la vía pública de la estatua dedicada a Francisco Franco en un plazo máximo de seis meses. La administración local, liderada por el alcalde José Manuel Bermúdez, alega motivos de seguridad y viabilidad técnica para oponerse al desalojo del monumento.

La autoridad municipal fundamenta su solicitud de retraso en la existencia de un presunto riesgo de derrumbe del monumento, así como en el elevado coste económico que implicaría su desmontaje y traslado. El consistorio argumenta que la estructura es un hito de referencia para varias generaciones de ciudadanos, lo que justifica, según su postura, la búsqueda de alternativas que eviten una intervención inmediata que podría comprometer la integridad de la obra y la seguridad pública.

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Contexto Legal y Declinación Como Bien De Interés Cultural

La orden ministerial se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a la eliminación de símbolos franquistas en espacios públicos. Previamente, el Cabildo de Tenerife, con apoyo político de Coalición Canaria y el PP, acordó en junio rechazar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para la escultura. Esta decisión administrativa buscaba dejar la obra fuera de la protección especial del patrimonio, facilitando así su gestión municipal bajo la normativa estatal vigente.

La estatua, obra del escultor Juan de Ávalos, está ubicada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga. El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, en sus evaluaciones previas, descartó los valores artísticos incuestionables que algunos sectores pretendían atribuirle, situándola como un vestigio que debe ser retirado conforme a la legislación vigente. El Cabildo concluyó que la obra no debía ser declarada Bien de Interés Cultural, cerrando una vía de protección patrimonial que podría haber frenado la retirada.

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Posicionamiento De La Asociación San Miguel Arcángel

La asociación San Miguel Arcángel, liderada por Luis Sosa Tolosa del Valle, concejal de Vox, mantiene una activa campaña de resistencia judicial y mediática contra la retirada del monumento. Esta entidad ha llegado a instalar vallas publicitarias en defensa de la estatua y ha recurrido la decisión del Cabildo de no declararla BIC. Desde agosto, la asociación confirmó que estaba estudiando con sus servicios jurídicos presentar un nuevo recurso para frenar la retirada impuesta por el Ministerio.

Representantes de San Miguel Arcángel han negado rotundamente recibir subvenciones públicas para sus actividades, afirmando que los gastos son sufragados exclusivamente mediante donaciones y aportaciones de sus socios. La organización sostiene que está compuesta por personas de diversos ámbitos que investigan y estudian el patrimonio histórico de Canarias. Sin embargo, en su página web predominan artículos exclusivamente sobre el monumento a Franco, al que denominan "monumento a la paz", a pesar de que simboliza la partida de Franco para iniciar la sublevación militar de 1936.

Debate Historiográfico Y Argumentos Técnicos

El Catálogo de Vestigios de Canarias, coordinado por la catedrática emérita de la Universidad de La Laguna Maisa Navarro, sostiene que la etiqueta de "paz" no convierte al monumento en un homenaje a la paz. La obra fue inaugurada en 1966 como un homenaje explícito a Francisco Franco. El NODO de la época confirma que la estatua conmemoraba la salida de Franco de Canarias para encabezar el golpe de Estado de 1936, enmarcada en la propaganda de los 25 años de paz desde el final de la Guerra Civil.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha reiterado el argumento del valor artístico de la obra, citando informes de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y de la Fundación CICOP que reconocían dicha calidad. No obstante, el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ya había descartado estos valores en sus análisis previos. La defensa municipal se centra ahora en la preservación de la integridad física del monumento y en el impacto económico de su retirada.

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Impacto Social Y Próximos Pasos Procesales

La batalla judicial ha polarizado el debate político en la ciudad, con concejales de Vox como Alejandro Santiago Gómez Rodríguez denunciando una supuesta imposición de una visión histórica por parte de la izquierda. Estos actores defienden la libertad de expresión y la memoria histórica desde una perspectiva revisionista, mientras que las asociaciones de memoria histórica reclaman el cumplimiento de la ley y la retirada de símbolos que glorifican la dictadura.

La asociación San Miguel Arcángel ha felicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz por su defensa jurídica del conjunto escultórico. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha mantenido su plazo de seis meses para la retirada, por lo que la resolución de la Audiencia Nacional será determinante. El caso ejemplifica la tensión entre la memoria democrática y la conservación patrimonial en el contexto español, con consecuencias directas para la gestión del espacio público y la convivencia ciudadana.