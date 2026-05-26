El municipio de San Martín de la Vega se ve envuelto en controversia al descubrir que el cartel de su Feria del Libro, creado con inteligencia artificial, es una copia casi idéntica del diseño de Paco Roca. Tras un reconocimiento público y una disculpa, la entidad retiró el material y plantea la necesidad de establecer normas sobre el uso de la IA en obras culturales.

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha tenido que eliminar el cartel destinado a promocionar la Feria del Libro de su municipio tras comprender que el diseño era una copia directa de la pieza creada por el renombrado dibujante Paco Roca para la Feria del Libro de Valencia el año anterior.

En los primeros días de la publicación, la gestión municipal publicó en sus redes sociales el póster desarrollado con una herramienta de inteligencia artificial sin tener en cuenta la posibilidad de que el algoritmo reprodujera contenido ya existente, lo que dio lugar a que el resultado final fuera, prácticamente, un plagio. En un comunicado, el Ayuntamiento reconoció su falta y pidió disculpas a Roca, afirmando que no tenían la intención de infringir derechos de autor y que habían compartido el material sin la debida verificación legal.

La polémica se intensificó cuando la comunidad artística y el público en general detectaron las similitudes entre ambos carteles. Los usuarios criticaron la aparente falta de cuidado de las instituciones públicas en la gestión del uso de la IA para la creación de material cultural.

Además, se reveló que la entidad no había designado a un autor ni a una fuente clara para el contenido generado, lo que agregó credibilidad a la acusación de plagio. El mensaje de la gestión municipal, junto con la respuesta del artista, subraya la necesidad de revisar y fortalecer las políticas de protección de la propiedad intelectual en el sector cultural. Pese a la polémica, el Ayuntamiento tomó medidas inmediatas para remediar la situación.

Publicó una nota de disculpas y anunció que el cartel se retiró, además de que evaluará nuevas directrices para el uso responsable de la IA en sus comunicaciones. El caso, que ha generado amplio debate en redes sociales y prensa, incita a otras instituciones públicas a considerar la creación de códigos de buenas prácticas sobre la generación de contenido con inteligencia artificial.

Con este episodio, se destaca la urgencia de establecer normativas claras que delimiten el uso de tecnologías emergentes y protejan los derechos de los creadores, garantizando al mismo tiempo la innovación y eficiencia en la difusión cultural. Los reflexiones que emergen de esta situación trascienden el ámbito del cartelería, apuntando a un mayor diálogo entre artistas, gestores culturales y estrategas legales.

La intersección entre la tecnología y la creatividad genera otro tipo de oportunidades, pero también riesgos de infracción para el sector, lo que demanda una mayor concienciación y colaboración entre todos los actores implicados. Aunado a la necesidad de un marco legal más sólido, se exhorta a las instituciones públicas a revisar los protocolos internos de creación y verificación de contenido para evitar que más derechos de autor sean vulnerados bajo la premisa de la inteligencia artificial.

El caso ha influido en la percepción pública del uso de la IA en la cultura, destacando la importancia de la transparencia y la responsabilidad que deben rige a la hora de emplear estas herramientas. Un error nato de ¡la IA! • Lejos de ser un beneficio estál, no sustituye la labor y sensibilidad artística que los profesionales de la cultura aportan.

Al mismo tiempo, se reconoce que la IA puede ser una herramienta de apoyo, siempre y cuando se implemente con criterios éticos y regulaciones vigentes. Esta lección es vital para cualquier entidad que aspire a innovar sin sacrificar la integridad creativa.





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Paco Roca Inteligencia Artificial Plagio Derechos De Autor Fomento Cultural

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