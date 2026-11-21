El gobierno local de Pinto suspende cinco piezas teatrales de Federico García Lorca sobre memoria histórica. Pedro Sánchez condena la medida como censura política durante su campaña electoral en Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Pinto, bajo la gestión del Partido Popular, ha anunciado la suspensión inmediata de cinco producciones teatrales de Federico García Lorca. Las obras, que estaban programadas para ser presentadas en el Teatro Francisco Rabal, fueron canceladas antes de su estreno. Las compañías organizadoras han atribuido esta decisión a motivos ideológicos, señalando que los textos tratan específicamente sobre mujeres anarquistas y memoria histórica.

Cancelación de obras en el Teatro Francisco Rabal

Las piezas teatrales afectadas por la medida municipal son Libres!!! , El hijo de la cómica , Poeta (perdido) en Nueva York , El verdugo y La reina brava . El equipo de gobierno local niega rotundamente que la cancelación se deba a censura o preferencias políticas. En su lugar, el consistorio ha comunicado su disposición a mantener una reunión con todas las compañías afectadas durante la próxima semana para aclarar los detalles administrativos de la decisión.

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La respuesta política de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado públicamente esta actuación durante un mitin celebrado en el Gran Canaria Arena. El líder del PSOE vinculó la cancelación de Pinto a una estrategia de censura promovida conjuntamente por el Partido Popular y Vox. Sánchez definió esta acción como un ejemplo de involución política que debe ser enfrentada mediante la defensa de la cultura y la democracia plena en las urnas.

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Memoria del exilio republicano como bandera

Durante su intervención, que comenzó con la música de El baifo del cantante Quevedo, el presidente Sánchez recordó el tercer aniversario del fallecimiento del exministro Jerónimo Saavedra. Lo describió como un hombre valiente que abrió puertas y caminos, contrastando su legado con lo que él percibe como retroceso en la actualidad. Sánchez instó a la ciudadanía a votar por la memoria del exilio republicano como mecanismo para contrarrestar la influencia de los partidos de derecha.

Impacto inmediato y próximos pasos

La controversia se enmarca en la campaña electoral intensiva que el presidente está desarrollando tras un reciente cara a cara político. Sánchez ha pedido votar con toda la fuerza para asegurar un cambio, utilizando el color rojo como símbolo de avance frente al miedo que, según su discurso, intentan inyectar sus rivales. Las compañías teatrales mantienen su postura de denuncia mientras aguardan la reunión convocada por el consistorio para discutir las circunstancias que llevaron a la suspensión de las funciones en Pinto.