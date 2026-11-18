Madrid invierte casi 5,7 millones de euros para recuperar la Vereda de los Leñeros y salvar la legalidad del circuito de Fórmula 1 ante demandas judiciales.

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera M-11 para recuperar la legalidad del trazado de la Vereda de los Leñeros, una vía pecuaria fundamental para validar la licencia urbanística del nuevo circuito de Fórmula 1 conocido como Madring. Esta infraestructura conecta directamente la senda histórica con la de Valdecarros, resolviendo un conflicto legal que había quedado pendiente durante dos décadas y que ahora se convierte en el eje central para evitar que las instalaciones sean declaradas ilegales por los tribunales.

Coste de La Pasarela Sobre M-11

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida asumirá la totalidad del gasto estimado en casi 5,7 millones de euros para ejecutar esta obra crítica. La financiación de este proyecto no proviene de impuestos generales, sino que se sufragará mediante la venta de terrenos municipales públicos, una medida específica aprobada para cubrir el déficit de esta actuación urbana. Las partidas presupuestarias desglosan un desembolso exacto de 2 millones de euros para el año 2027 y 3.696.382 euros para 2028, fecha en la que se prevé la finalización total de las obras y la puesta en marcha del puente en agosto de ese mismo año.

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Recuperación De La Vereda De Los Leñeros

El origen de este complejo requerimiento se remonta a 2005, cuando una modificación del Plan General de Madrid cambió el trazado de una pequeña vía pecuaria que quedó atrapada dentro de las instalaciones de Ifema. Durante veinte años, esta senda permaneció enterrada sin que se realizara ninguna acción para su recuperación, lo que generó un vicio legal estructural en el territorio. Cuando el Ayuntamiento aprobó el plan especial para construir el circuito en tiempo récord en 2025, la omisión del trazado de la vía pecuaria puso en riesgo la totalidad del proyecto ante la posibilidad de que fuera declarado nulo.

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Conflictos Legales Del Circuito Madring

La construcción del trazado actual se encuentra bajo una amenaza judicial constante, ya que el plan especial fue denunciado por el partido Más Madrid, así como por diversas organizaciones ecologistas y vecinales. Aunque las peticiones cautelares para detener la construcción fueron desestimadas inicialmente, la justicia está actualmente dirimiendo el fondo de estas reclamaciones para validar o anular el itinerario completo. La falta de recuperación de la senda de ganado constituía la base principal de estas demandas, por lo que la construcción de la pasarela es la estrategia definitiva para intentar blindar la legalidad del Madring.

Financiación Pública De Fórmula 1

Este desembolso económico contradice la promesa repetida por el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid de que atraer un Gran Premio no costaría ni un euro de dinero público. El consorcio público-privado Ifema, cuyos fondos provienen en un 62% de las administraciones madrileñas, asume parte del coste del nuevo trazado mediante un convenio, pero excluye la pasarela de su responsabilidad. Por otro lado, el Ayuntamiento destinó 1,9 millones de euros en septiembre al patrocinio desde Madrid Destino, una cantidad que la Comunidad de Madrid equipará, generando un agujero financiero que se repetirá previsiblemente en 2027.