Ayuntamiento de Castro relega planes urbanísticos y limita urbanización en suelo rústico ordinario

El Ayuntamiento de Castro, en Cantabria, impulsa una ordenanza para que el suelo rústico sea de nuevo no urbanizable y limita la urbanización en este tipo de suelo en respuesta al afán liberalizador de la Ley del Suelo autonómica.

El Ayuntamiento impulsa una ordenanza para que el suelo rústico sea de nuevo no urbanizable frente al afán liberalizador de la Ley del Suelo autonómica, que contempla la excepcionalidad a la que se acoge ahora Castro.

La medida fue vendida como una fórmula contra la despoblación, para fijar habitantes mediante ‘áreas de desarrollo rural’. Pero, en Castro, se ha amparado en un resquicio de autonomía que deja la Ley del Suelo, que permite a los consistorios para limitar la construcción total o parcial en suelo rústico ordinario mediante la aprobación definitiva de una ordenanza municipal





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ayuntamiento De Castro Uso Suelo Rústico Urbanización Urbanismo Desaforado Plan General De Ordenación Zona De Gran Influencia Turística

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Exiliados cubanos impulsan un tribunal internacional contra Raúl Castro mientras el régimen se atrincheraLos líderes del exilio piden crear un tribunal internacional que investigue presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al castrismo. Mientras, La Habana responde cerrando filas en torno a Raúl Castro.

Read more »

Cubanos en protesta en apoyo de Raúl CastroMiles de cubanos salieron a las calles de La Habana este viernes para apoyar a Raúl Castro, quien fue acusado en Estados Unidos por un tribunal. La manifestación se realizó frente a la Embajada de EE.UU. en La Habana.

Read more »

Cuba rechaza acusación 'canalla' contra Rául Castro y decanta tradición de enfrentamientosIn medio de la tensión entre Cuba y Estados Unidos causada por las medidas de presión impuestas por Trump, el Gobierno cubano abandona una acusación 'canalla' contra Rául Castro y confirma su negativa a cambiar de régimen.

Read more »

Coterillo, el líder comunista que fundó Comisiones Obreras en Cantabria: 'Nadie nos iba a rescatar''Su vida ya forma parte de la historia de la democracia y del sindicalismo de Cantabria”, dice Rosa Mantecón en el acto de homenaje que reunió a una generación de defensores de la libertad

Read more »