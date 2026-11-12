Avisos meteorológicos por lluvias intensas y vientos fuertes en España por el frente Charles

El frente Charles provoca lluvias generalizadas y rachas de viento muy fuertes en Baleares, Cantábrico y Cataluña durante este jueves, con nieve en altitudes superiores a 2.500 metros.

El sistema meteorológico denominado frente Charles afectará a la práctica totalidad del territorio español durante este jueves, provocando la presencia de cielos muy nubosos y precipitaciones en casi todo el país. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos para una jornada caracterizada por la inestabilidad atmosférica que se extenderá desde las regiones peninsulares hasta las islas del archipiélago canario y las islas Baleares.

Avance del frente Charles y zonas de lluvia intensa

El frente Charles atravesará el interior peninsular dirigiéndose hacia el noreste, dejando tras de sí un manto nuboso que cubrira prácticamente toda la geografía nacional. Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el oeste de Galicia, donde se espera un volumen de agua significativo que podría afectar a la circulación rodada. Asimismo, la costa del Cantábrico y Cataluña serán zonas de alta probabilidad de lluvia durante la mayor parte de la jornada.

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En las zonas de montaña, las precipitaciones cambiarán de fase según la altitud. En los Pirineos, la nieve caerá de forma abundante a partir de los 2.500 metros, lo que podría generar acumulaciones relevantes en las pistas de esquí y carreteras de alta montaña. Por otro lado, las sierras del interior peninsular, los sistemas Béticos y el macizo de Grazalema también presentarán probabilidad de precipitaciones, aunque con menor intensidad que en las zonas citadas anteriormente.

Rachas de viento muy fuertes en Baleares y litoral

Los vientos fuertes y las rachas de viento muy fuerte son la principal amenaza secundaria de este evento meteorológico, especialmente en las regiones orientales y insulares. En Baleares, se espera que el viento alcance intensidades considerables durante todo el día, con rachas que pueden superar los límites de seguridad en zonas expuestas. Esto obliga a los servicios de emergencias a mantener un estado de alerta elevado para posibles incidentes.

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El litoral de Alborán también sufrirá el embate de estos vientos con la misma intensidad, lo que generará un mar picado que dificultará la navegación y las actividades náuticas. En el interior de la península y el este, el viento será moderado durante las primeras horas del día, pero aumentará su fuerza hacia el mediodía y la tarde. Esta evolución atmosférica requiere que los conductores en puentes y pasos elevados tomen precauciones extras por el riesgo de vuelco de vehículos altos.

Evolución de las temperaturas y situación en Canarias

Las temperaturas experimentarán cambios significativos en función de la geografía y la llegada de la masa de aire más fresca. En el extremo norte, las máximas descenderán debido a la nubosidad persistente y la lluvia, reduciendo el confort térmico habitual de la región. Por el contrario, en la meseta norte, los valles del Ebro y del Guadalquivir, así como algunos puntos del Mediterráneo, se registrarán ascensos térmicos moderados, ofreciendo un respiro relativo frente a la inestabilidad.

En las islas Canarias, el frente asociado a Charles dejará cielos cubiertos y precipitaciones fuertes durante la primera mitad del día. Las temperaturas en el archipiélago mostrarán un descenso generalizado, especialmente en las horas centrales de la jornada. Aunque el viento será flojo, la presencia de lluvia intensa podría afectar a la visibilidad en algunas carreteras y a la planificación de actividades al aire libre por parte de los residentes y turistas en las islas.