Avisos meteorológicos activos por lluvias intensas y chorro polar en España este fin de semana

La Aemet activa alertas amarillas por lluvias fuertes en Castilla y León, Extremadura y Galicia. El chorro polar y un río atmosférico provocan precipitaciones intensas y vientos fuertes que afectarán también al resto de la semana con temperaturas suaves y nieve en cotas altas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por lluvias intensas para este fin de semana en varias comunidades autónomas, destacando especialmente Castilla y León y Extremadura.

Esta alerta meteorológica responde a la intensificación del chorro polar, alimentado por un nuevo río atmosférico, lo que provocará que las precipitaciones y los vientos fuertes sean los protagonistas absolutos de los próximos días. Las lluvias se esperan intensas y generalizadas, con acumulados que podrían alcanzar hasta cuarenta litros por metro cuadrado en un plazo de doce horas en la jornada de sábado.

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La inestabilidad se extenderá con lluvia en Galicia

Esta situación no afectará únicamente al fin de semana, sino que se extenderá a los días posteriores, manteniendo un patrón inestable en la mayoría del territorio nacional, con excepciones en la zona mediterránea y los archipiélagos donde las precipitaciones serán más débiles o escasas. El panorama climático para Galicia, la vertiente atlántica y los Pirineos muestra una nubosidad extensa con lluvias casi generalizadas.

Los mayores acumulados se proyectan en el oeste de Galicia, el Sistema Central, los Pirineos y el oeste y centro de Andalucía. En estas zonas montañosas y del interior gallego, las temperaturas serán suaves para la época del año, más propias de octubre que de mediados de noviembre, aunque se registrarán heladas en las cumbres de los Pirineos.

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La nieve caerá por encima de cotas de entre dos mil doscientos y dos mil cuatrocientos metros, mientras que en otras áreas como el Cantábrico oriental, el valle del Ebro y el oriente peninsular, las lluvias serán menos probables. En la costa mediterránea los cielos estarán más despecidos, aunque con presencia de nubes altas, y en las islas Canarias el paso de un frente provocará nubosidad en las islas más montañosas y lluvias aisladas, mientras que en Baleares se prevé nubosidad al final del día con posibilidad de precipitaciones puntuales.

Nuevos frentes traen lluvia abundante el lunes

La persistencia de este sistema atmosférico continúa proyectándose para el resto de la semana. El lunes se esperan la llegada de nuevos frentes que dejarán lluvia en la mayor parte de la Península, aunque con menor probabilidad en el área mediterránea. Las precipitaciones serán abundantes en el oeste de Galicia y en torno al Sistema Central, especialmente en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, manteniendo una cota de nieve alta por encima de los dos mil metros.

Las temperaturas subirán ligeramente respecto a la jornada actual, con máximas que rondarán los veinte grados en el Cantábrico y alcanzarán entre veintitrés y veinticinco grados en el área mediterránea. El martes presentará un día muy similar en cuanto a las zonas afectadas por lluvias y viento, con temperaturas que seguirán siendo más altas salvo en el noroeste peninsular.

Durante el resto de la semana, las lluvias se mantendrán presentes en el interior de la península de forma dispersa, mientras que las temperaturas continuarán siendo altas para la época, superando los veinticinco grados en algunos puntos del Mediterráneo, lo que indica una anomalía térmica significativa que contrasta con la entrada de humedad y precipitaciones.