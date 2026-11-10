Aviso rojo en Ávila y Cáceres por la borrasca Charles: medidas extremas

La borrasca Charles activa el nivel rojo en Ávila y Cáceres. Extremadura suspende clases el 11 de noviembre mientras Canarias enfrenta vientos superiores a 70 km/h.

La borrasca Charles está provocando una alerta meteorológica severa en España, afectando directamente a quince comunidades autónomas y ciudades autónomas. El organismo AEMET ha emitido avisos por lluvias intensas, viento fuerte y oleaje peligroso para mañana. Esta situación climática extrema obliga a las administraciones locales a activar protocolos de emergencia y restringir actividades públicas.

Nivel rojo en Castilla y León y Extremadura

Las provincias de Ávila y Cáceres han alcanzado el nivel de alerta máxima, identificado como color rojo, debido a la intensidad de las precipitaciones previstas. Este grado de aviso indica un riesgo muy alto para la población y requiere especial precaución ante posibles inundaciones o daños estructurales. La concentración de lluvia en estas zonas específicas representa el mayor peligro inmediato dentro del territorio peninsular afectado.

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Vientos devastadores en La Palma y Canarias

En el archipiélago canario, la isla de La Palma se encuentra bajo un aviso rojo exclusivo por vientos. Además de esta alerta máxima, la isla mantiene avisos naranjas por lluvias y oleaje. En El Hierro, se ha activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN) a partir de las 18:00 horas del martes 10 de noviembre. Las rachas de viento pueden superar los 70 km/h, lo que constituye una amenaza significativa para la seguridad ciudadana.

Suspensión escolar y activación civil en Extremadura

El gobierno regional de Extremadura ha decidido suspender la actividad docente para este miércoles, 11 de noviembre. Abel Bautista, vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, informó junto con la activación del Plan de Protección Civil en su nivel operativo uno. Esta medida busca proteger a estudiantes y personal educativo frente a la previsión de vientos que podrían adelantarse a las 15:00 horas, dejando sin tiempo de reacción a las autoridades.

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Avisos naranjas y amarillos en Andalucía

Andalucía enfrentará una compleja red de alertas con niveles naranja y amarillo distribuidos entre sus provincias. Cádiz y Huelva registran avisos naranjas por lluvia, viento, tormentas y oleaje. Granada, Málaga y Sevilla están en alerta naranja por lluvia y viento, mientras que Jaén solo presenta riesgo por viento. Córdoba tiene aviso naranja por viento y amarillo por lluvia, y Almería mantiene el nivel amarillo para ambas variables.

Otras islas y zonas continentales bajo vigilancia

Gran Canaria y Tenerife experimentarán avisos naranjas por viento y oleaje, complementados por alertas amarillas por lluvia. Lanzarote, Fuerteventera y La Gomera compartirán esta misma configuración de riesgos. En otras regiones continentales, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Ceuta también mantienen avisos naranjas por viento. Badajoz, en Extremadura, permanece bajo aviso amarillo por lluvias y naranja por viento, completando el mapa de riesgos nacionales.