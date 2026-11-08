Aviso de tiempo extremo en España: lluvia y viento superior a 70 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene alertas por viento y precipitaciones intensas en varias regiones españolas, afectando a Andalucía, Galicia y el norte peninsular con rachas superiores a 70 km/h.

La Agencia Estatal de Meteorología, conocida por sus siglas AEMET, ha activado protocolos de vigilancia ante la llegada de un sistema frontal que impactará con fuerza en la geografía española durante las próximas jornadas. Las autoridades meteorológicas han establecido un escenario de alerta naranja durante las primeras horas de la mañana, el cual transicionará posteriormente a un aviso amarillo conforme avance el día. Este cambio en el nivel de severidad responde a la evolución prevista de los vientos en comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. La inestabilidad atmosférica traerá consigo lluvias que afectarán principalmente a Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, los Montes de Toledo, la Andalucía occidental y las sierras de Cádiz y Málaga.

Intensidad de las precipitaciones y vientos en la costa

Los acumulados de lluvia serán especialmente significativos en el oeste y el sur de Galicia, donde se esperan precipitaciones generalizadas, más abundantes e intensas, con posibles tormentas locales en la vertiente atlántica. En cuanto a la fuerza del viento, este será más acusado en los litorales atlánticos gallegos, donde podría registrarse en el golfo de Cádiz rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En las montañas del norte y centro peninsular, las condiciones también serán severas, con precipitaciones generalizadas que se intensificarán localmente. La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que estos fenómenos no se limitan a la costa, sino que se extenderán hacia el interior, afectando a zonas de mayor elevación y generando acumulación de agua en puntos específicos del territorio nacional.

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Situación particular en Canarias y nieblas en el interior

En las Islas Canarias, la previsión indica intervalos nubosos con probables chubascos moderados en puntos de las islas de mayor relieve, lo que requiere precaución en las carreteras de montaña. Son probables las brumas y las nieblas matinales en los interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña, siendo más densas y persistentes en zonas altas de montaña. Las temperaturas experimentarán cambios diversos: las máximas descenderán en el suroeste peninsular y el oeste de Galicia, mientras que las mínimas aumentarán de forma generalizada en la Península y Baleares, de manera notable en regiones de la mitad norte. En Canarias descenderán las temperaturas, y habrá heladas débiles en los Pirineos. Los registros térmicos para el 24 de Almería, Badajoz, Girona, Granada, Huelva, Jaén, Palma, Sevilla y Madrid indican valores alrededor de 18 grados en Madrid, con mínimas más bajas en Soria a 6 grados y Ávila a 8 grados.

Impacto regional en el tercio occidental y oriental

En el tercio occidental, los cielos estarán nubosos y cubiertos, con probables brumas en zonas altas del interior y de la fachada atlántica. Las precipitaciones débiles a moderadas serán generalizadas, acompañadas de alguna tormenta ocasional en el tercio occidental. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso en la mitad oriental, mientras que las máximas mostrarán un ligero descenso o cambios pocos en la oriental, salvo ascensos locales en La Mariña. Los vientos serán moderados, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas altas del interior, donde podrán superarse localmente los 70 km/h, y en zonas expuestas del litoral de la fachada atlántica, con registros por encima de 80 km/h. Esta combinación de factores crea un entorno de riesgo elevado para la navegación y el tráfico aéreo en las zonas costeras.

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Condiciones en la Cordillera y zonas de transición

En las zonas de la Cordillera, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la Cordillera donde pueden ser localmente moderadas. El viento será más acusado en el litoral oriental, con máximas en ligero ascenso. Los vientos moderados presentarán intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera, donde podrán superarse los 90 km/h. En otras regiones, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas más probables en el interior. Las temperaturas mínimas aumentarán, pudiendo ser notable en el centro y litoral, mientras que las máximas subirán ligeramente. Los vientos moderados tendrán intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas de montaña y del interior, pudiendo superarse los 80 km/h en Liébana y Cantabria del Ebro, y los 90 km/h en zonas del Centro y valle de Villaverde.

Próximas evoluciones y alertas persistentes

La previsión a medio plazo mantiene intervalos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en general, más probables y persistentes en la mitad meridional y en el litoral oriental. Las temperaturas mínimas aumentarán notablemente en gran parte de la comunidad, mientras que las máximas subirán ligeramente. Los vientos moderados presentarán intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes que podrían superar los límites establecidos en la provincia de Guipúzcoa, tanto en el interior como en zonas costeras. Son probables brumas y bancos de niebla matinales, más probables en zonas de montaña. El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones persistentes en el tercio sur de Ávila y Salamanca, Sanabria y localmente en el tercio oeste, pudiendo ser fuertes en el tercio sur e ir acompañadas de alguna tormenta. Las máximas subirán de forma ligera a moderada o con pocos cambios en el resto, con viento moderado y algún intervalo fuerte, probables rachas muy fuertes en el Sistema Central y localmente en montañas del norte.