AEMET alerta de nieblas densas y bajas temperaturas en la Península con entrada del invierno. Avisos amarillos vigentes en Castilla y León hasta las 10:00 horas de este lunes.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos por niebla y bajas temperaturas para la entrada del invierno en gran parte de la Península. La máxima autoridad meteorológica señala que las zonas más afectadas serán Castilla y León, donde las condiciones de visibilidad caerán drásticamente.

Nieblas densas en Castilla y León y otras provincias

El servicio meteorológico nacional confirma que la visibilidad se reducirá a unos 200 metros en las áreas críticas. Estos avisos estarán vigentes hasta las 10:00 horas de este lunes. La niebla también afectará un día más tarde a ciudades como Ciudad Real, Badajoz y Cáceres. En estas localizaciones, el aviso amarillo se mantiene activado hasta la misma hora indicada para el resto de la alerta inicial.

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Jornada estable con influencias anticiclónicas

Este lunes se prevé una jornada estable en la Península bajo la influencia de las altas presiones. A primeras horas predominarán los cielos cubiertos con brumas y nieblas matinales en amplias zonas. Estas nieblas serán más densas y extensas en regiones de ambas mesetas e interior de Lugo. A lo largo del día, la nubosidad tenderá a levantar para quedar poco nubosa en muchas áreas.

Temperaturas estables con descensos localizados

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, manteniéndose en general con pocos cambios en el resto del país. No se prevén lluvias generalizadas, solo donde predominarán intervalos nubosos con chubascos ocasionales. Estos podrán ser más frecuentes e intensos en el entorno del cabo de la Nao. En Canarias, se prevén intervalos nubosos en interiores y vertientes norte de las islas de mayor relieve con probables precipitaciones ocasionales.

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Condiciones específicas por región geográfica

En el resto de las islas canarias se espera generalmente poco nuboso. En Cantabria, los intervalos de nubosidad aumentarán hasta quedar el cielo nuboso. Las temperaturas mostrarán pocos cambios, salvo un descenso de las mínimas en los litorales y en zonas montañosas del extremo oriental. El viento soplará flojo de componente este, girando pronto a sur.

Desarrollo del tiempo en áreas interiores

En Castilla y León, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubosidad matinal. Estos intervalos irán acompañados de brumas y probables nieblas asociadas, aumentando hasta quedar el cielo nuboso por la noche. Las temperaturas mínimas están en descenso, con cambios más ligeros o sin cambios en el sur. Las máximas subirán, mientras el viento flojo del sur tenderá a variable en horas centrales.

Evolución en el valle del Ebro y Navarra

En el valle del Ebro y Navarra, la nubosidad baja matinal será reemplazada por abundante nubosidad alta al mediodía. Las brumas y nieblas matinales serán más probables y densas en la Cantabria del Ebro. Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ascenso en el interior. En la zona costera, las temperaturas mostrarán pocos cambios.

Situación en la zona oriental y sur peninsular

El cielo estará cubierto con brumas y nieblas matinales dispersas que se van disipando durante la mañana. Desde el mediodía, aparecerán intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en aumento. Este aumento será ligero o sin cambios en el litoral oriental y en la Rioja alavesa. El viento será flojo y variable.

Condiciones en el tercio oriental y zonas de montaña

En el tercio oriental, se esperan intervalos nubosos con brumas y bancos de niebla durante la mañana. Estas se repetirán al final del día en zonas de la meseta. Las temperaturas mostrarán un ligero o moderado descenso. Sin embargo, las máximas en el tercio oriental y zonas de montaña permanecerán sin cambios o subirán ligeramente.

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Avisos en el norte y sistema ibérico

En el norte, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales. Estas nubes aparecerán con brumas y algunas nieblas asociadas, más probables en zonas altas del norte y del oeste. Por la tarde, aparecerán intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, con ligero o sin cambios en el sur.

Situación final en la región noroeste

En la región noroeste, se esperan intervalos de nubes bajas por la mañana. Estas nubes tenderán a ser nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas mostrarán un ligero o moderado descenso. Las máximas estarán sin cambios en el valle y en ligero ascenso en la sierra, donde se esperan algunas heladas débiles por la mañana.

Condiciones en el Pirineo y sistema ibérico

En el Pirineo, el cielo estará nuboso con brumas o bancos de niebla en el valle del Ebro a primeras y últimas horas. Estas nieblas pueden ser densas y persistentes. Las temperaturas tendrán pocos cambios, salvo mínimas en descenso en los Pirineos, localmente notable. Las máximas en descenso en el sur de Huesca son probables.

Heladas y viento en las zonas de mayor altitud

Se esperan heladas débiles a moderadas, más fuertes en el Pirineo y débiles en el sistema Ibérico. El viento soplará moderado en Canarias y del norte en Baleares y los litorales de la fachada oriental. En estas zonas, el viento irá amainando. Los vientos del sur arreciarán en las costas gallegas y el levante en el Estrecho.