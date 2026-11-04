Avicii y Levels: El éxito que definió la música electrónica en Spotify

Análisis del impacto de 'Levels' de Avicii en el auge de Spotify en EE.UU. y su legado como pionero de la música electrónica global.

La canción ' Levels', interpretada por el DJ sueco Avicii, se consolidó como uno de los hitos fundamentales que impulsaron la masificación de la música electrónica en Estados Unidos durante finales de 2011. Este triunfo artístico coincidió cronológicamente con la fase de expansión crítica de Spotify en ese mismo mercado, creando una sinergia perfecta entre un nuevo género musical y una plataforma de streaming emergente. La obra, compuesta por Tim Bergling junto al mánager Ash Pournouri, utilizó sintetizadores contagiosos y una muestra vocal de Etta James para revolucionar las listas de éxitos.

El origen comercial de la canción Levels

Per Sundin, productor de Universal Music, adquirió los derechos de distribución de 'Levels' para Escandinavia mediante un pago inicial de medio millón de dólares. Posteriormente, Troy Carter, quien gestionaba entonces la carrera de Lady Gaga, incorporó Estados Unidos al acuerdo comercial, superando todas las expectativas de ventas en ese país. Esta estrategia permitió que el tema alcanzara una visibilidad sin precedentes, posicionándose como uno de los primeros grandes éxitos decenales del género electrónico ante el gran público estadounidense.

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La revolución digital y el papel de Spotify

Spotify, fundada en Suecia en 2008, estableció su presencia sólida en Estados Unidos tres años después, en 2011. Per Sundin señaló que esta plataforma era ideal para los oyentes que no compraban vinilos electrónicos, ya que ofrecía acceso gratuito e inmediato al contenido. Antes de su estrellato masivo, 'Levels' experimentó su primera ola de popularidad en redes sociales, consolidando su base de fans digitales antes de saltar a la radio tradicional.

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Hitos musicales y controversia del sector

El escenario principal para el debut de la canción fue Tomorrowland el 23 de julio de 2011, donde Avicii interpretó la pieza durante 25 minutos antes de su lanzamiento oficial. La pista permaneció 20 semanas en la lista Billboard Hot 100 entre 2011 y 2012, integrándose también en anuncios de la Super Bowl de 2012. No obstante, este ascenso generó fuerte controversia entre veteranos del sector, quienes argumentaban que no existía espacio legítimo para la música electrónica en la industria mainstream.

Legado personal y fundación benéfica

A pesar del éxito meteórico, el ritmo incesante de giras y el consumo de alcohol derivaron en graves problemas de salud para Tim Bergling, quien se retiró temporalmente a los 26 años tras su último concierto en Ibiza en agosto de 2016. Su última publicación en estudio fue un EP en 2017, antes de fallecer el 20 de abril de 2018 en Omán. Su familia creó la Tim Bergling Foundation para concienciar sobre la salud mental y prevenir el suicidio, asegurando que su influencia perdure más allá de sus canciones.