Aviación frente a amenazas de bomba: Pilotos y autoridades explican los protocolos de seguridad

Expertos en aviación y autoridades españolas detallan cómo los protocolos estrictos garantizan la seguridad ante oleada de falsas amenazas de bomba en Europa y la respuesta de la industria.

Una intensa oleada de amenazas de bomba falsas ha afectado recientemente al tráfico aéreo en Europa, provocando retrasos significativos y desvíos en vuelos comerciales. Un incidente destacado ocurrió en el aeropuerto de Lisboa, donde un avión de la aerolínea Ryanair con destino a Roma sufrió un retraso de más de dos horas tras recibir una alerta de peligro. Este tipo de situaciones, que han obligado a numerosos países a desplegar recursos de seguridad adicionales, han generado preocupación pública y operational, pero las autoridades y los pilotos aseguran que la aviación continúa siendo el medio de transporte más seguro debido a sus protocolos estandarizados.

Magnitud anómala de las amenazas coordinadas

Carlos San José, piloto y decano del Colegio Oficial de Pilotos de Líneas Aéreas en España (COPAC), ha reconocido que la magnitud de las amenazas actuales es anómala debido a su coordinación y extensividad. Aunque las amenazas a la aviación existen prácticamente desde los orígenes del transporte aéreo, la escala sin precedentes de estos incidentes ha puesto en alerta a las autoridades aeroportuarias de múltiples naciones. En los últimos días, las varias decenas de alertas falsas han obligado a desviar aeronaves, realizar inspecciones de seguridad exhaustivas e incluso desplegar aviones de combate para monitorizar el espacio aéreo y garantizar la tranquilidad.

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Respuesta institucional y contexto geopolítico

Las autoridades españolas han enmarcado estos incidentes dentro de una estrategia más amplia de presión sobre la infraestructura crítica. Albares afirmó que las amenazas dirigidas contra aviones y los ataques previos a frigoríficos representan un intento de agresión híbrida y guerra psicológica. Este posicionamiento sugiere que los ataques no son simples actos delictivos aislados, sino intentos calculados de desestabilizar la confianza pública y alterar el normal funcionamiento del transporte y la logística internacional, aunque por el momento no se ha determinado si todos estos episodios guardan relación directa entre sí.

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Protocolos estrictos para garantizar la seguridad

A pesar del caos visual que generan las inspecciones y los retrasos, los pilotos enfatizan que la profesión está preparada para afrontar estas situaciones con tranquilidad. Carlos San José explica que la aviación está estandarizada, protegida y protocolizada, lo que permite a las tripulaciones saber exactamente qué hacer en cada circunstancia. Cuando una amenaza se identifica, el proceso depende de si la aeronave está en tierra o en el aire. Si el avión está en tierra, todo el protocolo lo desarrollan las fuerzas de seguridad; sin embargo, si el vuelo está en curso, es el comandante, actuando como la máxima autoridad del vuelo, quien asume el mando para decidir sobre rumbos, trayectorias y comunicaciones.

Impacto operativo y adaptación del sector

La gestión de estas crisis prioritiza la seguridad del avión y la toma de decisiones en función de una casuística muy variada, incluyendo la meteorología, el espacio aéreo sobrevolado y el pasaje a bordo. Una vez que el avión aterriza, se entrega el aircraft y los pasajeros a las fuerzas de seguridad, quienes se encargan de revisar equipajes y personas en zonas específicas de los aeropuertos. El mayor perjuicio directo recae en los pasajeros afectados y en las aerolíneas, cuyos aviones quedan paralizados y cuyo tráfico aéreo se interrumpe, afectando a millones de personas. No obstante, los pilotos llaman a la calma, comparando la adaptación necesaria con la que se hizo frente a pandemias o huracanes, asegurando que la industria mantendrá la continuidad operativa garantizando siempre la seguridad de las vidas humanas.