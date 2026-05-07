Avión sanitario con pacientes de hantavirus permanece bloqueado en Gran Canaria por fallos técnicos

El traslado de dos personas contagiadas de hantavirus desde Cabo Verde a los Países Bajos se ha visto interrumpido en el aeropuerto de Gran Canaria debido a un problema eléctrico en el equipo de soporte médico, obligando a la espera de una nueva aeronave.

La situación en el aeropuerto de Gran Canaria ha tomado un giro complejo tras el aterrizaje imprevisto de un avión ambulancia encargado del traslado de dos individuos infectados por el hantavirus.

Estas personas formaban parte de la tripulación o pasajeros del crucero MV Hondius y eran trasladadas desde Cabo Verde con destino final en los Países Bajos. Sin embargo, lo que debía ser una operación de transporte sanitario rutinaria, aunque delicada, se ha transformado en un dilema logístico y sanitario debido a un fallo crítico en el sistema eléctrico que sostiene el equipo médico de uno de los pacientes.

La aeronave ha tenido que aterrizar en suelo canario para estabilizar la situación, permaneciendo desde entonces en la pista del aeropuerto, aislada del resto de las instalaciones, mientras se coordina la llegada de un nuevo avión que pueda completar el trayecto hacia Ámsterdam. El origen de este contratiempo no comenzó únicamente con el fallo eléctrico, sino que estuvo precedido por una serie de complicaciones diplomáticas y logísticas.

Originalmente, el plan de vuelo contemplaba una parada técnica en Marruecos para repostar combustible, una escala necesaria dada la distancia entre el punto de partida en Praia y el destino europeo. No obstante, las autoridades marroquíes denegaron el permiso de aterrizaje, lo que obligó a los organizadores del traslado a solicitar urgentemente la autorización del Gobierno de España para utilizar las instalaciones del aeropuerto de Gran Canaria.

Una vez aterrizada la aeronave, surgió la complicación técnica: el médico a cargo informó que el sistema de soporte eléctrico vital para uno de los enfermos había dejado de funcionar correctamente, lo que imposibilitaba continuar el viaje sin poner en riesgo la vida del paciente. Ante esta emergencia, el Gobierno de Canarias intentó colaborar ofreciendo un equipo burbuja alternativo que permitiera el traslado sin que los pacientes tuvieran que descender del avión ni comprometer la seguridad sanitaria del entorno.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de España, tras analizar la propuesta, decidió no dar su autorización para el uso de dicho equipo. El motivo principal de esta negativa radica en que la autonomía de la aeronave equipada con el dispositivo ofrecido por las autoridades canarias no era suficiente para alcanzar los Países Bajos sin realizar paradas adicionales, lo que habría prolongado la incertidumbre y aumentado los riesgos operativos.

En consecuencia, la única solución viable aceptada por Sanidad es la espera de una nueva aeronave especializada que cuente con toda la autonomía y el soporte técnico necesario para garantizar un traslado seguro y directo. Es fundamental destacar que, a pesar de la gravedad del virus y la naturaleza del traslado, las autoridades sanitarias han sido enfáticas al asegurar que no existe ningún peligro para la salud pública de la población canaria.

Los pacientes han permanecido estrictamente confinados dentro del avión, cumpliendo la condición impuesta por la Delegación del Gobierno para permitir el aterrizaje: nadie puede subir ni bajar de la aeronave. El avión se encuentra actualmente conectado al soporte eléctrico del propio aeropuerto para mantener las funciones vitales del paciente afectado.

Esta precisión es relevante dado que hubo cierta confusión inicial en las comunicaciones oficiales, donde primero se habló de un simple repostaje y posteriormente se mencionó la rotura de la burbuja de aislamiento, generando inquietud innecesaria. En cuanto a la cronología de los hechos, el vuelo había despegado del aeropuerto internacional de Praia a las once de la mañana, con la previsión de llegar a Marrakech sobre las cuatro de la tarde y aterrizar finalmente en Ámsterdam a las cinco de la tarde, hora local.

Durante el seguimiento del vuelo a través de plataformas como Flightradar 24, se observaron cambios de ruta que sugerían una posible escala en Málaga, pero el Ministerio de Sanidad ha desmentido categóricamente que cualquier aeronave tenga previsto detenerse en la ciudad andaluza. Por ahora, la atención se centra exclusivamente en la coordinación logística en Gran Canaria, donde la tripulación y los pacientes aguardan la llegada del relevo aéreo que permitirá cerrar este episodio de crisis sanitaria internacional





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